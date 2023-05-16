Какие вещи категорически нельзя использовать, если истек срок годности: список

Истечение срока годности какого-либо продукта не означает, что он моментально переходит на темную сторону силы и начинает вредить вам. Но некоторые вещи все же лучше не использовать после указанной на упаковке даты. Причина в том, как они контактируют с вашим телом и чувствительными его частями, и насколько сильный вред могут нанести.

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OBOZREVATEL составил список таких предметов. Их лучше утилизировать точно в срок и расставаться без сожаления, ведь проблемы из-за них могут быть весьма неприятными.

Солнцезащитный крем

Если у вас завалялся тюбик санскрина с прошлого сезона, внимательно изучите упаковку. Дело в том, что солнцезащитные компоненты со временем слабеют из-за естественного для них окисления и к указанному сроку годности практически не обеспечивают защиту.

Зубная щетка

Кроме того, что изношенные щетинки не обеспечивают качественную очистку зубов и десен, они также становятся более пористыми. А в порах могут накапливаться бактерии, которые будут провоцировать кариес, а не защищать от него. Поэтому после трех месяцев использования эту вещь нужно менять на новую.

Контейнер для линз

Несмотря на то, что раствор для очистки линз убивает бактерии, на 100% эффективности рассчитывать все же не стоит. Какая-то часть микроорганизмов все же может оседать и накапливаться внутри контейнера. А это, в свою очередь, повышает риск развития глазных инфекций, которые могут обернуться ухудшением зрения.

Тушь для ресниц

Так же опасность для зрения может представлять собой тушь для ресниц. Она контактирует с телом и не обеспечивает дезинфекцию. Поэтому в косметическом продукте могут развиваться разные микроорганизмы. Даже неиспользованный тюбик необходимо выбросить, когда истечет срок с момента его открытия, указанный на упаковке.

Косметика с кремовой текстурой

Как средства по уходу, так и декоративная косметика со временем могут расслаиваться и портиться. К тому же они постоянно контактируют с кожей и тоже накапливают разные бактерии. А это ведет к воспалениям кожи, сыпи и даже аллергическим реакциям.

Губная помада

Это косметическое средство принимает на себя больше всего бактерий, ведь контактирует со слизистой рта. Поэтому расставаться с просроченными помадами нужно без сожаления.

Кухонные доски

Независимо от того, из какого материала сделан этот предмет, со временем он покрывается порезами от ножа, а в этих углублениях прекрасно чувствуют себя микроорганизмы. А на поверхности продуктов, которые разделывают на доске, могут быть весьма опасные бактерии. По этой же причине следует держать несколько разных досок для разниц типов продуктов – чтобы не смешивать загрязнения с разных типов продуктов.

Губки для мытья посуды

Накапливают бактерии и ячеистые инструменты для мытья посуды. Причем удалить эти загрязнения из пор губки практически невозможно, даже прогрев ее в микроволновке. Избежать распространения патогенов поможет только своевременная ее замена.

Пластиковые контейнеры для еды

Произведеннные по старым стандартам контейнеры могут содержать вредное вещество бисфенол А. Он выделяется при нагревании – когда в контейнер кладут что-то горячее или разогревают и на нем пищу в микроволновке. Это вещество может быть токсичным для эндокринной, нервной и иммунной систем.

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