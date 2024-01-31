Какие 'улучшения' портят интерьер в доме: идеи, которые принесут больше вреда, чем пользы

Каждый раз, планируя ремонт, мы закладываем в него новые решения, призванные улучшить наш быт, сделать интерьер не просто стильным, но и более функциональным. Но, не имея специальных знаний, а только насмотревшись на картинки в журналах и на специализированных сайтах, многие выбирают то, что, хоть и выглядит хорошо, но совершенно не работает. Особенно в условиях ограниченной площади городской квартиры.

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Дизайнеры регулярно рассказывают о таких неудачных решениях. OBOZ.UA собрал основные "улучшения", которые на самом деле не принесут вам ничего кроме лишних затрат и бытовых проблем.

Бесконтактные смесители

В своем воображении многие любители готовить держат картинку, как они возятся на кухне, а потом легким движением вымазанной в тесте руки включают воду с помощью бесконтактного смесителя. В реальности такой гаджет скорее плохая идея, чем хорошая. Во-первых, вы будете регулярно открывать воду случайным движением, когда вам это не нужно. А еще смеситель может не сработать в нужный момент и вам придется стоять посреди кухни и размахивать руками, пока он не среагирует. Эти смесители также нуждаются в питании от розетки или от аккумулятора, то есть во время длительного отключения света вы рискуете остаться вообще без воды. И напоследок, если понадобится отрегулировать температуру, вам все равно придется коснуться крана, что сведет на нет его единственное преимущество. Поэтому это тот случай, когда точно нет никакого смысла платить больше.

Мебель до самого потолка

Стилистически кухонный гарнитур или шкаф, упирающиеся прямо в потолок, выглядят великолепно. Такой прием позволяет зрительно скрыть наличие мебели и создать впечатление чистого, минималистического интерьера, зрительно увеличить пространство. Вдобавок исчезает необходимость вытирать пыль, которая собирается наверху шкафа. Лишь один недостаток таких шкафов может свести все эти преимущества к нулю. Расходы на изготовление антресолей скорее всего окажутся совершенно бесполезными. Чтобы полноценно использовать самые высокие полки и отсеки таких шкафов, вам понадобится либо завести специальную стремянку, что не очень эстетично, либо постоянно забираться на табуретку, что довольно опасно. В противном случае они будут просто стоять пустые и не принесут пользы.

Смеситель для наполнения кастрюль

Таскать от мойки к плите полную кастрюлю воды – тот еще фитнес. Гораздо более удобной идеей кажется завести специальный складной кран над плитой, который можно будет выдвигать и наливать воду в уже стоящую на конфорке емкость. А потом снова складывать его вдоль стены. Звучит невероятно. И так же невероятно стоит. Если посмотреть правде в глаза, вы не будете использовать этот кран настолько часто, чтобы потраченные на подвод воды и установку крана средства окупились хоть когда-нибудь. Несколько раз поднести ковш с водой будет физически необременительно и экономически гораздо более целесообразно. Дополнительный минус: такие краны быстро заляпываются жиром и брызгами от плиты, и их нужно постоянно чистить. Подумайте еще раз, действительно ли оно вам так нужно?

Встроенные экраны

Провода от телевизоров, приставок к ним и других развлекательных систем действительно выглядят ужасно и визуально засоряют интерьер. А что если сделать такие мультимедиа встроенными? Скрытые в стенах экраны и динамики смотрятся стильно и футуристично. Ровно до того момента, когда вам захочется обновить свою технику. Тогда придется вырывать все из стен, что называется, с мясом, и ломать голову над тем, как незаметно встроить новое устройство, не переделывая весь ремонт, если оно, скажем, отличается размером. Другое дело смонтированный на стене экран. Вы просто снимаете его, когда приходит время, и так же легко заменяете его на, например, больший.

Кухонный остров

Хорошо оборудованный остров посреди кухни выглядит, как мечта кулинара-любителя. Все под рукой, для всех посудин достаточно места на столешнице, доступ есть с любой стороны, еще и эту зону можно роскошно подсветить. Но. На маленькой кухне городской квартиры достаточно просторный остров не разместишь никак – он просто не оставит места для проходов и теснота станет катастрофической. Если же кухня достаточно велика и такое решение есть где разместить, еще раз подумайте об удобстве. Посудомойка, мойка и шкафчики с продуктами расположены под стенами помещения? Тогда остров тоже будет неудобным решением, потому что вам придется постоянно бегать от него к этим точкам и бесконечно вертеться туда-сюда. Классическая компоновка кухни потому и классическая, что действительно удобная.

Гидромассажная ванна

Что может быть лучше, чем погрузиться в ванну с гидромассажем после тяжелого рабочего дня? И это решение действительно доставляет своим владельцам невероятное удовольствие. Но ровно до того момента, когда впервые наступает день чистить такую ванну. Вычищать придется каждую форсунку, если вы хотите, чтобы устройство хорошо работало. К тому же в них любит селиться плесень. Но и правильный уход за форсунками еще ничего не гарантирует. Такая ванна – это сложный механизм, каждый узел которого с радостью выйдет из строя при малейшем случае. Ремонт влетит вам в очень неприятную копеечку. Не говоря уже о том, что установить подобное устройство стоит достаточно больших денег. Итак, на деле выходит, что вместо релакса вы купите себе постоянный источник стресса. Так может ограничиться обычной ванной с пеной и свечами?

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