Какие вещи в интерьере выдают плохой вкус: как изменить свое жилье

Интерьер и нюансы обустройства дома, конечно, зависят от индивидуальных предпочтений. Никто не обязан делать ремонт только потому, что некоторые эксперты сказали, что определенный дизайн интерьера уже устарел.

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Однако уют и гармонию создают детали, а небольшие нюансы, на которые вы, возможно, и не обращали внимания, выдают устаревшее представление о стиле и комфорте. Как обновить дом и от каких вещей уже можно избавиться, разбирался OBOZ.UA.

Бумажный бордюр на обоях

В 90-е этот прием был очень популярен. Декоративные элементы клеили на стыках между обоями и потолком. Обычно это были бумажные узорные полоски, отличавшиеся по цвету от основного полотна. В современных интерьерах такие полоски стиля не добавляют, но только создают визуальный шум. Лучше ограничиться простыми однотонными плинтусами.

Ламбрекены

Ламбрекены были популярны в 80-90-х, и в начале 2000-х не теряли актуальности. Сейчас в тренде – минимализм, потому лишние детали на окнах могут показаться неуместными.

Лакированное покрытие

Тренд на лаковое покрытие комодов, трюмо или стен прошел лет 40 назад. Блестящее покрытие портит даже минималистичную классическую мебель, которая, казалось бы, всегда в тренде. Можно вдохнуть в бабушкины стеллажи и трюмо новую жизнь – и, избавившись от лака на дверцах, покрыть их минеральным маслом или покрасить в определенный цвет.

Плитка с рисунками в ванной

10-20 лет назад тренд на разрисованную плитку был на пике популярности. Почти в каждой ванной можно было увидеть дельфинов, ярких рыбок, разнообразные орнаменты. Сейчас такой декор будет выглядеть несколько неуместно.

Клеенка на столе

Клеенка, кроме основной функции защиты от царапин и разлитой пищи, еще лет 20 назад выполняла и эстетическую роль. Выбор клеенок поражал: от сочных ягод до ярких подсолнухов или других орнаментов. Дизайнеры говорят, что застилать обеденный стол клеенкой – моветон. Сейчас есть много альтернатив. К примеру, можно приобрести стильную скатерть или подставку под горячее.

Магниты на холодильнике

Магниты на холодильнике – это не о стиле, но часто о воспоминаниях и ностальгии. Так что если вам дороги эти украшения – прятать их не стоит. Дизайнеры говорят, что магнитики визуально загромождают пространство, но если каждый раз, глядя на холодильник, вы вспоминаете приятные моменты, путешествия, родных людей – кого будет интересовать мнение каких-то там экспертов? Главное, чтобы вам было удобно и комфортно.

Неоновая подсветка

Многоуровневые потолки и неоновые подсветки ушли в прошлое, говорят дизайнеры. В качестве альтернативы следует выбрать освещение с разными режимами, которые можно регулировать в зависимости от ситуации.

Хрустальные салатницы и посуда в сервантах

Раньше посуда (особенно праздничная) была настоящим дефицитом, а за хрустальными бокалами и салатницами становились в очередь. Потом их ставили на видное место, обычно в сервант, и хорошо еще, если доставали на праздники. Сейчас посуду любого дизайна можно найти чуть ли не в каждом магазине, поэтому не стоит копить пространство лишними деталями.

Непропорциональная люстра

Люстра должна смотреться гармонично в интерьере. Хрустальная люстра с множеством деталей делает комнату визуально ниже. Это, говорят дизайнеры, перегружает пространство. К тому же такую люстру трудно мыть.

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