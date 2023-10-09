Какие украинские фамилии давали беднякам: распространены до сих пор

Способы образования украинских фамилий – интереснейший объект для изучения. В основном они описывают человека по определенному признаку (имени отца, профессии главы рода, происхождении и т.п.), и при этом оставляют за ним субъектность, ведь отвечают на вопросы "кто" или "какой".

Не всегда этот признак был чем-то приятным для человека. Прозвища, которые потом давали жизнь родовому имени, могли обозначать и некоторые недостатки человека – физические особенности (Кривонос, Рябенко, Головатый, Беспальченко), черты характера или особенности поведения (Заика, Скоробрех, Зленко). OBOZREVATEL рассказывает о том, какие фамилии давали людям, у которых не водилось денег, то есть беднякам.

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Иногда их называли прямо – Беда, Бидненко, Бидолаха, Злыденный, Сиромаха. То есть без всяких эвфемизмов или намеков описывали человека, как того, у которого за душой ни копейки. Могли также прозвать человека Старцем, Старченко, Старчуком – такие фамилии образованы от слова "старцювати", то есть попрошайничать, просить милостыню.

А иногда фамилию формировали от побочного признака бедности. Например, отсутствия у нуждающегося человека пищи, одежды или обуви – Голод, Голоденко, Голодняк, Босый, Босюк, Голый, Голик, Голюк, Голяк, Голенко, Голота, Голотюк . Могли и описать его за скромному жилью, в котором он жил – Халупный, Халупник, Халупенко. А то и по неимению жилья – Безуглый, Безугленко, Бурлака, Погорелый (если человек обеднел из-за пожара в доме).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие фамилии в народе давали не очень умным людям.

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