Как сеять астры на рассаду: секреты, которые следует знать дачникам

Астры – это одни из самых популярных цветов, которые украшают сады своими яркими и нежными оттенками. Их можно сажать и в открытую почву, однако рассадный способ позволяет получить более раннее цветение и лучшие декоративные качества.

На самом деле посев астр – довольно простая задача. Вы обязательно получите прочную и качественную рассаду, если будете следовать советам, которыми поделились Хорошие новости.

Качество семян

Первый шаг к здоровой рассаде – это качественные семена. Выбирайте известных, проверенных производителей и следите за тем, чтобы семена были свежими. Если вы заказываете семена через интернет, то следует читать отзывы и выбирать магазины с хорошей репутацией.

Почва

Для астр требуется легкая и хорошо дренированная почва. Для лучшего результата можно приобрести уже готовую смесь для рассады, но можно и приготовить ее самостоятельно. Для этого понадобится мелкий перегнойник и перлит или кокосовое волокно.

Посев

Сделайте в земле небольшие отверстия глубиной 1-2 сантиметра. Далее уложите в каждое углубление по одному семячку, прикройте их тонким слоем грунта и умеренно увлажните.

Поставьте емкость в теплое и светлое место, но избегайте попадания прямых солнечных лучей. Обычно оптимальная температура для прорастания семян составляет около 18-21°C.

Не забывайте регулярно увлажнять почву. Избегайте пересыхания, но и следите за тем, чтобы не было переувлажнения.

Пересадка в открытый грунт

После того, как появятся первые всходы, следует убедиться, что растение получает достаточно света и начать постепенно повышать влажность и температуру воздуха.

Когда появится несколько настоящих и крепких листиков, астры можно высаживать в открытый грунт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что следует посеять на рассаду в конце февраля.

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