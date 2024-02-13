Какие цветы подарить на День Валентина: 6 комнатных растений, которые с легкостью заменят букет и будут стоять годами

Традиционно на День Валентина дарят цветы, но почему бы не подарить что-нибудь более практичное и долговечное? Комнатные растения – это отличная альтернатива букету, ведь они не только красивы, но могут быть свежими и украшать любой интерьер годами.

Живое растение является более продуманным и долговечным подарком. Подборку из лучших комнатных цветов к празднику всех влюбленных распространили Мartha Stewart.

Орхидея

Это экзотическое растение – символ красоты и совершенства. Ее нежные цветы бывают разных цветов и форм, поэтому вы легко найдете ту, которая идеально подойдет вашему любимому человеку.

Орхидеи нуждаются в бережном уходе, но при правильном поливе и освещении они могут жить много лет, постоянно напоминая о ваших чувствах.

Бегония

Вместо обычных зеленых листьев у бегонии они варьируются от красных до коричневых, оранжевых и фиолетовых. Вдобавок, в феврале и марте они цветут массой розовых, красных или белых цветков.

Это неприхотливое растение не требует много ухода и цветет в течение многих месяцев, поэтому ваш любимый человек будет долго наслаждаться его красотой.

Денежное дерево

Денежные растения очень просты и практичны.Они имеют красивые, блестящие листья и могут принимать различные формы.

Денежное дерево идеально подойдет для новичков в мире комнатных растений, потому что оно не требует особого ухода и может обходиться без полива дольше, чем большинство других комнатных растений.

Антуриум

Это растение известно своими яркими красными или розовыми листьями, имеющими форму сердца. Из-за такой особенности цветок приобретает незаурядную популярность перед Днем влюбленных.

За антуриумами достаточно легко ухаживать, они любят влажную, хорошо дренированную почву и среднее освещение.

Филодендрон

Филодендроны имеют особенно красивый вид, стоя на книжных полках и мебели, поскольку большинство из них имеют длинные свисающие стебли.

Форма их листьев также похожа на сердце, поэтому это неприхотливое растение станет отличным напоминанием для вашей половинки о чувствах.

Хойя

Суккуленты не требуют много ухода, поэтому они подойдут людям, не имеющим много времени или опыта садоводства. Даря это комнатное растение на День святого Валентина, лучшим выбором будет хойя в форме сердца.

Иногда растение может начать цвести, но в основном его выращивают ради красивых листьев.

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