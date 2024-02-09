Море цветов и яркие листья: чем подкормить дома усталую фиалку

Фиалки – одни из самых популярных комнатных растений. Они не привередливы, а их нежные цветы и бархатные листья украшают любой интерьер. Однако со временем фиалки могут терять свою красоту. Их цветы становятся мелкими, а листья – бледными.

OBOZ.UA собрал неожиданные методы того, как можно подкормить фиалку, чтобы улучшить состояние и вид цветка.

Ухаживать за фиалками довольно просто, но важно правильно их поливать. Лучше всего это делать методом нижнего полива. Для этого налейте воду в поддон, в котором стоит горшок с растением. Когда почва напитается влагой, извлеките горшок и дайте лишней воде стечь.

Поливать сверху фиалки можно, однако если делать так постоянно, то корневая система может начать гнить. Также важно, чтобы при верхнем поливе вода попадала только на землю и не касалась листьев фиалки.

Чаще всего причиной ухудшения состояния фиалки является нехватка питательных веществ. Растение необходимо регулярно подкармливать удобрением, в котором достаточно калия и фосфора, чтобы оно хорошо цвело.

Также состояние цветка могут улучшить довольно неочевидные методы.

Касторовое масло

Чтобы подкормить фиалку, возьмите четыре стакана отфильтрованной воды и дайте им постоять несколько часов при комнатной температуре. Затем добавьте в воду одну чайную ложку растительного масла и хорошо размешайте, чтобы оно распределилось в воде максимально равномерно.

Этой жидкостью полейте почву фиалки сверху так, чтобы вода не попала на самое растение.

Банановая вода

Для приготовления банановой воды необходимо взять 3-4 банановых кожуры, залить их тремя литрами воды и дать ей настояться в течение 2-4 дней.

Далее, соблюдая правила верхнего полива, подпитываем фиалку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как сделать так, чтобы фиалка цвела весь год.

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