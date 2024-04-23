Какие цветы нужно обрезать уже сейчас, чтобы получить роскошную клумбу летом

Обрезка – один из ключевых этапов ухода за любыми растениями. Это поможет им лучше разрастись и обильнее цвести в течение всего лета.

Правильная и своевременная обрезка не только стимулирует пышное цветение, но и делает растения более здоровыми и сильными. О том, какие именно цветы следует обрезать уже сейчас, рассказал Еxpress.

Розы

Кустовые розы следует обрезать либо в конце зимы, либо в первой половине весны, как только они начинают пускать новые побеги.

Следует удалить все мертвые, поврежденные, больные и слабые ветви, срезая их под углом 45 градусов.

Затем укоротите оставшиеся стебли, обрезав на треть или наполовину, на 5-7 мм выше почки. Следите за тем, чтобы верхняя почка "смотрела" наружу, чтобы ветки не начали расти внутрь куста.

Гортензии

Существует так много различных сортов гортензий, но обычные гортензии всегда нужно обрезать весной, удалив все плохие ветви. Однако перед этим следует дождаться, пока первые почки не появятся и не начнут вегетировать.

Также в это время можно обрезать метельчатую и древовидную гортензию.

Удалите все поврежденные и мертвые веточки и обрежьте все стебли так, чтобы осталось 2-3 почки от земли.

Будлея

Здание Давида весной можно обрезать довольно сильно, до высоты 30-60 см над уровнем земли. Это не позволит растению разросться, из-за чего оно будет обильно цвести летом.

Если растение очень высокое и густое, то сначала укоротите его на половину, чтобы открыть себе более легкий доступ к основным стеблям у основания.

Также обратите внимание, что постройкой чередолистую и шаровидную можно обрезать только после цветения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем обработать растения в саду от тли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.