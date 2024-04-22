Чем разделать растения в саду от тли: совет экспертов
Тля – это одни из самых распространенных вредителей, которые могут нанести значительный ущерб саду или огороду. Эти мелкие насекомые питаются питательным соком растений, истощая и убивая их.
Кроме того, тля разносят различные заболевания. Поэтому эксперты по изданию Земляк рассказали, как эффективно бороться с ней, чтобы сохранить красоту сада и урожай.
Тля начинает активизироваться весной и особенно опасна для молодых растений. Эти вредители уничтожают молодой прирост побегов и не дают бутонам раскрыться. В результате измученные и истощенные растения, вероятно, заболеют и могут погибнуть.
К счастью, есть способы быстро и эффективно защитить свой сад от вредителей. Для этого понадобятся средства, которые, как правило, можно найти в каждом доме.
Раствор жидкого мыла
Этот раствор поможет вам защитить свои растения не только от тли, но и от клещей и мучнистой росы. Для его приготовления понадобится:
- 2 столовых ложки жидкого мыла;
- 8 столовых ложек пищевой соды;
- 1 чайная ложка йода.
Все компоненты следует смешать в литровой стеклянной банке, залить теплой водой и перемешать. Получившуюся жидкость нужно разбавить 10 литрами воды. Уже этим раствором можно приступить к обработке растений.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт, кстати, используют не только как средство от вредителей, но и как удобрение. Он является аммиачным соединением и может служить дополнительным источником азота.
Для приготовления раствора, которым можно будет защитить растения от тли, нужно размешать 50 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды. Обработку можно производить сразу после перемешивания жидкости.
Как проводить обработку
Для того чтобы эффективно защитить растения от тли, нужно обработать специальным раствором каждый лист с обеих сторон.
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