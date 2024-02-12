Какие цветы необходимо обрезать в саду в феврале: отблагодарят цветением уже весной

Февраль – хорошее время, чтобы начать готовить сад к цветению весной и летом. Перед наступлением тепла как раз хорошее время, чтобы обрезать некоторые декоративные растения. Процедура поможет сформировать красивые кусты и каскады и обеспечить растениям здоровое развитие весной.

OBOZ.UA поинтересовался советами садоводов относительно того, какие растения нуждаются в обрезке именно в феврале. Они назвали три цветущих вида.

Клематис

В уходе нуждаются как взрослые, так и молодые растения. С клематисов обязательно удалять мертвые или слабые стебли, а также обрезать все отцветшие побеги. У поздних клематисов необходимо удалить все прошлогодние стебли на уровне пары здоровых почек на высоте 15-30 над землей. Это обеспечит растению бурный рост весной.

Розы

При обрезке роз соблюдайте все те же правила, которые актуальны для других растений и удаляйте мертвые, больные или поврежденные ветви. Кустовым видам придавайте форму полураскрытого бутона, чтобы они могли разрастаться. Растущие внутрь ветки убирайте, чтобы облегчить растению доступ к воздуху и солнцу.

Глициния

Глициния – очень декоративное висячее растение, которое требует регулярной обрезки, чтобы оно лучше цвело. Чтобы придать ей правильную форму, необходимо срезать прошлогодние боковые побеги, оставив только фрагмент до 2-3 почек от основания. Также нужно убрать нежелательную и чрезмерную поросль. И, конечно, освободить от веточек все технические отверстия и участки – окна, решетки, желоба и т.д.

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