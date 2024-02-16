Какие цветы нельзя ставить на одном подоконнике: знают далеко не все

Выращивание комнатного сада на подоконнике тоже имеет массу своих нюансов. Растения нужно беречь от вредителей и болезней, ведь нередко, попав на одно, они способны заразить всю коллекцию, а лечение может быть сложным и длительным. Именно поэтому нужно держать отдельно виды, страдающие одними и теми же инфекциями.

OBOZ.UA собрал несколько советов, какие именно растения лучше не ставить рядом. Они с наибольшей вероятностью будут заражать друг друга.

Спатифиллум и антуриум

Эти два растения даже выглядят почти одинаково и очень похоже цветут, столь близко они родственны. Если одна подхватит мучнистый червец или грибок, вторая тут же переймет эту болезнь. Поэтому их следует держать по отдельности.

Молочай и любые лилии

Все виды молочаев – от беложилкового до рождественника – весьма токсичны. Ухаживать за ними нужно в перчатках, а также держать подальше от детей, домашних животных и любых лилий (гиппеаструмов и амариллисов). Они слишком нежны для такого соседства.

Папоротник и цветущие растения

Цветение тех же амариллисов и спатифилумов или фиалок или орхидей плохо влияет на папоротники. Они медленнее растут и дают не такие пышные листья. Все потому, что цветущим видам нужен яркий, хоть и непрямой, солнечный свет, а папоротники любят более затененные уголки. Поэтому их нужно держать отдельно из-за разных требований к среде.

Фиалка и гиацинт

Комнатный гиацинт прекрасно пахнет и очень красиво цветет. Чтобы распуститься, ему нужно много солнечного света и его длительное воздействие. И здесь он вступает в конфликт с фиалкой. Ей нужна тень, солнечные лучи обжигают ее чувствительные листья.

Орхидея с розами и цитрусовыми

Вообще цветоводы советуют выращивать орхидеи отдельно от любых других цветов. Они плохо переносят любое соседство и лучше растут рядом с подобными себе. Но от роз и цитрусовых деревьев очень легко подхватят паутинного клеща.

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