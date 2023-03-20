Что нельзя делать на кладбище: народные поверья

Кладбище – особое место для каждого человека, независимо от религиозных взглядов и убеждений. Место упокоения умерших пользуется особым уважением во всех культурах. Так что правил посещения кладбищ возникло немало. Так же как и суеверий на этот счет.

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OBOZREVATEL углубился в тему и рассказывает о самых распространенных традициях и суевериях. А также о том, как и когда правильно посещать умерших.

Когда нельзя посещать кладбище

В народе считается плохой идеей приходить к захоронениям после заката. Темное время суток считается временем мертвых, поэтому таким образом можно потревожить чью-то душу и этим даже навлечь на себя неприятности.

Большие церковные праздники тоже считаются днями живых. Как правило, каждый из них имеет рядом специальный поминальный день. Часто он называется Родительская суббота. А после празднования Пасхи посещению кладбищ посвящают целую неделю, она называется Радоница или Проводы.

Плохое время для посещения могил также зима. Считается, что по следам на снегу какая-нибудь душа может выбраться за пределы кладбища. Поэтому, если вам все же пришлось оказаться в зимнее время между захоронениями, постарайтесь замести за собой дорожку. Также считается, что помогает трижды обойти кладбище вокруг.

Вещи на могилах

Цветы, лампадки и другие вещи, которые оставляют на могилах в память об умерших, по поверью, принадлежат покойнику. Потому забирать оттуда ничего нельзя. Это касается даже предметов, упавших на могилу случайно. Единственный способ безопасно "вернуть" себе такой предмет, это обменять его на несколько монет.

Разрешенные гостинцы

В славянской традиции следует приносить умершим гостинцы – к праздникам, годовщинам или просто по зову сердца. Это могут быть разные виды хлеба, сладости (конфеты, печенье и т.п.), алкогольные напитки или сигареты. Главное правило – приносить то, что при жизни любил усопший. Часть из принесенного нужно съесть или выпить на могиле, а часть оставить в качестве гостиницы.

Проявления эмоций

Несмотря на то, что кладбище считается местом скорби, проявлять чрезмерные эмоции в этом месте не рекомендуют. Ни огромное отчаяние, ни тем более радость. Считается, что души умерших могут пожалеть потерявшего равновесие человека и унести его с собой.

Фото на могилах

Считается, что снимать живых людей на кладбище нельзя. Это может навлечь на тех, кто окажется в кадре, болезни, в том числе тяжелые, и смерть. Также не рекомендуется снимать чужие могилы. Потревоженная таким поступком душа может начать мстить за это.

Можно ли оборачиваться?

Народные приметы не рекомендуют уходящим с кладбища оборачиваться при этом назад. Таким образом можно унести с собой беспокойную душу. И тогда этот дух поселится рядом с вами дома.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нужно желать здоровья тому, кто чихнул.

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