Какие цветы не стоит сажать на могилах: чем заменить

В преддверии поминальных дней, наступающих вскоре после Пасхи, украинцы начинают готовиться к наведению порядка на захоронениях своих близких. Одним из главных вопросов при этом является вопрос, что посадить на могиле, какие цветы выбрать?

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Безусловно, живые цветы станут лучшим украшением могилы, чем пластиковый букет. OBOZREVATEL разбирался, какие именно растения подойдут для этого.

Какие цветы будут уместны на кладбище

Флористы рекомендуют остановить выбор на неприхотливых многолетних цветах, хорошо зимующих в открытом грунте. К таким, например, можно отнести георгины, хризантемы, барвинки, календулу, пионы.

Хороший вид будут иметь растения, застилающие горизонтальную площадь ковром, такие как барвинок. Он, в частности, сдержит рост сорняков и могила будет все время выглядеть ухоженной. Подобным образом сработают седум и вербейник.

Украсят захоронения цветы, растущие пучками. К таким относятся, прежде всего, ирисы – эти цветы считаются символом траура, так что на кладбище они будут выглядеть очень кстати. Похожий вариант – нарциссы.

Незабудка даже своим названием намекает на символизм, который в нее вкладывают. К тому же это неприхотливый цветок, который хорошо растет и на солнце, и в тени и при этом очень неприхотлив к почве.

Как выбрать цветы для высадки на могиле.

На самом деле, строгих запретов на украшение могил живыми растениями нет. Так, в любом случае, хорошим выбором станут цветы, которые человек любил при жизни. Это станет отличным знаком памяти об умершем.

Что касается других советов, то эксперты рекомендуют учитывать освещенность места захоронения. Так для могил, которые находятся в тени, хорошо подойдут примула, сон-трава, мшанка. А для тех, на которые прямо светит солнце, хорошо выбирать молодило, флокс, очиток, иберис или обриет.

Что касается расцветок, то лучше предпочесть сдержанные оттенки – слишком яркие цветы могут выглядеть несколько неуместно. Привлекать к надгробию чрезмерное внимание.

С практической точки зрения лучше выбирать такие же цветы, как растут на соседних могилах. Редкие или экзотические растения могут попросту украсть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы не стоит приносить на кладбище в букетах.

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