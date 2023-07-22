Какие цветы лучше всего растут во влажном помещении?

Не любое комнатное растение подходит для какого-угодно помещения. Все они отличаются по требованиям к таким условиям, как освещение, температура и, конечно, влажность почвы и воздуха. Итак, прежде чем покупать себе живое украшение интерьера, убедитесь, что сможете обеспечить его всем необходимым.

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OBOZREVATEL собрал пятерку хороших вариантов для помещений с высокой влажностью. Все они происходят из тропических широт, поэтому любят, когда в воздухе немало водяных паров.

Спатифиллум

Этот цветок происходит из тропических лесов Южной Америки. На его листьях есть немало устьиц – отверстий, через которые она осуществляет газообмен. Они также принимают участие в фотосинтезе и помогают растению поглощать влагу из воздуха.

Чтобы обеспечить спатифиллуму комфортные условия, посадите его в горшок с дренированной почвой и поставьте в хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей. Регулярно протирайте листья растения, чтобы освободить устьица от пыли. И не беспокойтесь о частом поливе – значительное количество необходимой жидкости оно получит из воздуха, тем самым естественно осушив его. Поэтому поливать цветок нужно только тогда, когда верхний слой почвы в горшке хорошо просохнет.

Нефролепис приподнятый или бостонский папоротник

Пышный султан листьев этого растения хорошо смотрится и в горшках, и в подвесных кашпо. В природе нефролепис живет на других растениях, потому поглощает немало ресурсов для своего существования не из земли, а именно из воздуха. Ему будет очень удобно в помещении, где влажность колеблется в пределах 50-80%.

Нефролепис любит непрямой, но яркий солнечный свет и постоянно влажный субстрат. А еще ему точно понравится регулярное опрыскивание.

Аглаонема

Кожистые листья выходца из китайских тропиков имеют красивый зеленый цвет с серебристыми и красными пятнами и прожилками. Выглядит аглаонема удивительно декоративно и заодно очищает воздух в доме. В частности, впитывает из воздуха лишнюю влагу.

Растение может хорошо расти в местах с низким естественным освещением и не требует строгого графика полива. Просто дайте земле в горшке просохнуть на 2-3 сантиметра. Единственное, что точно не понравится аглаонеме, это холодные сквозняки. Поэтому не держите ее у кондиционера и следите, чтобы она не мерзла зимой.

Филодендрон

Вьющиеся подвиды филодендрона подойдут даже тем, у кого вообще нет навыков по выращиванию комнатных растений. В природе они обвивают своими стеблями деревья, чтобы подняться в воздух и впитать из него как можно больше влаги и питания через воздушные корешки. Этими же корешками они будут осушать лишний водяной пар в помещениях.

Филодендроны очень неприхотливы к условиям содержания. Едва ли не единственное строгое условие – не ставить их под прямой солнечный свет. Он может обжечь листья растения. К остальному оно не слишком чувствительно и будет хорошо расти в условиях различного освещения, температурного режима и даже нерегулярного полива.

Орхидеи

А этот потрясающе красивый цветок все же потребует определенных усилий по уходу. Однако отблагодарит роскошным цветением. Лучше всего орхидеи чувствуют себя именно в среде с воздухом, наполненным водяным паром.

Поставьте их туда, где много непрямого солнечного света – словно они растут под кроной большого тропического дерева. И обязательно почитайте о правильном поливе растения – к нему нужен несколько специфический, хотя и не слишком сложный подход.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о комнатных растениях, которые поглощают избыточное тепло.

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