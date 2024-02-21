Какие цветы и деревья категорично запрещено обрезать в феврале: могут погибнуть

Обрезка – важный этап развития деревьев и растений. Процесс помогает улучшить плодоношение, снизить потенциальный риск появления вредителей, увеличить цветение в следующем сезоне.

Однако эксперты отмечают, что есть некоторые цветы и деревья, которые нельзя обрезать в феврале. Общее правило заключается в том, что ранние весенние цветы, деревья, пускающие сок в марте и растения, плохо переносящие низкие температуры, лучше оставлять в покое в самые холодные месяцы года.

Жасмин

Этот ароматный цветок следует обрезать после того, как он отцветет, обычно в начале осени. Зимняя обрезка приведет к остановке цветения в следующем сезоне.

Лаванда

Лаванда – неприхотливое растение, которое будет цвести и в условиях повышенной влажности, и в засушливые периоды. Но не следует обрезать ее во время холодной погоды и морозов, поскольку это не будет способствовать весеннему росту. Растение станет болезненным и уязвимым, если начинать обрезку в период покоя.

Азалии

Азалии, а также их родственников рододендронов, нужно обрезать по окончании цветения, иначе вы рискуете срезать бутоны на следующий год.

Клен

Благодаря своему сладкому соку это дерево обычно привлекает вредителей, поэтому важно обрезать его летом. В холодные месяцы его следует оставить в покое. Истекающий сок может привести к неприятным пятнам на коре, а срезание веток сделает дерево уязвимым для вредителей и болезней.

Черешня

Большинство фруктовых деревьев можно обрезать в холодный период, пока они находятся в состоянии покоя. Но черешни – исключение, требующее другого подхода. Поскольку они более подвержены заболеваниям, то нуждаются только в легкой обрезке летом.

Магнолии

Магнолии обычно цветут ранней весной или летом, поэтому слишком поздняя обрезка зимой может привести к потере бутонов. Так что эксперты рекомендуют обрезать деревья магнолий после того, как они отцветут, примерно в конце весны, чтобы дать им время отрасти до следующего года.

Розмарин

Эта душистая трава, которую полезно использовать в кулинарии, также обладает свойствами отпугивать вредителей. Садоводы говорят, что за ней легко ухаживать, нужно лишь время от времени обрезать, чтобы она была здоровой и ароматной. Лучше всего обрезать розмарин поздней весной после цветения.

Сирень

Весеннюю сирень не следует обрезать зимой, поскольку вы рискуете срезать развивающиеся почки. Обрезку можно произвести после окончания цветения.

Береза

Обрезка зимой сделает деревья уязвимыми для березовых жуков во время сезона откладывания яиц, что может привести к серьезным проблемам. Лучше всего обрезать березу в теплое время года, обычно примерно в августе или сентябре.

Дамасские розы

Хотя большинство роз нужно обрезать зимой, дамасская роза является исключением. Эти цветы следует обрезать сразу после цветения, чтобы защитить их от болезней, к которым они особенно уязвимы. Специалисты рекомендуют при обрезке удалять мертвые или поврежденные ветви из соображений здоровья и эстетики.

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