Какие цвета визуально расширяют комнату: советы по ремонту

В большинстве своем современные городские квартиры не могут похвастаться большим пространством. Поэтому приходится делать их просторнее с помощью разных хитрых приемов, один из которых – окрашивание в определенные цвета.

OBOZ.UA поинтересовался советами дизайнеров относительно того, какие оттенки могут зрительно увеличить пространство. Если совсем упрощать, то светлые и холодные тона чаще работают на расширение, а тёплые и темные – на сужение. Но и из этого правила есть исключения. Вот десятка цветов, на которые стоит обратить внимание, если вам перед вами стоит задача сделать помещение более просторным.

Темно-синий

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И первым в списке идет темный оттенок. А все потому, что он хорошо работает со светлыми стенами. Его лучше выбирать для одной поверхности, которая будет акцентной, и размещать на стене, которую нужно визуально отодвинуть. В таком случае он привлечет к себе столько внимания, что пространство уже не будет так давить. Также на темно-синем фоне можно "терять" мебель соответствующих цветов – она сольется с поверхностью, что тоже будет работать на расширение. Но такой цвет вряд ли сработает в темных помещениях.

Землистая охра

Сложный оттенок охры с серовато-зеленоватым подтоном создает спокойную обстановку и хорошо работает с солнечным светом. Он отражает его и создает чувство уюта. При этом такой оттенок будет базовым, а не акцентным, потому в него можно покрасить всю комнату.

Кремовый белый

Все оттенки белого, которые сложно назвать чистыми, хорошо работают с естественным освещением, визуально отодвигая стены и потолок. Неважно, что вы выберите – цвет яичной скорлупы, молочный, слоновую кость или ваниль. Оттенки белого смотрятся роскошно и при этом создают ощущение уюта.

Чистый белый

Этот бескомпромиссный цвет придет на помощь в комнатах с нехваткой света. Он будет отражать даже малейший лучик и создавать чувство чистоты и пространства. Его можно сочетать с мебелью и декором любых, даже самых ярких цветов. Ощущение зажатости между стенами при этом не возникнет.

Темно-серый

Несмотря на свою плохую славу, цвет грозового неба не сжимает, а раздвигает пространство. Он хорошо работает с модной сейчас минималистичной мебелью и оттенками любой сложности. Для совсем темных комнат он подойдет вряд ли, а вот средняя освещенность и светлее – это хороший вариант, чтобы темно-серый сработал на визуальное увеличение помещения.

Светло-синие оттенки

Это беспроигрышная классика – все эти цвета одновременно и светлые и холодные, поэтому они дают свету наполнять помещение и усиливают его влияние. Но выбирать мебель и текстиль в такую комнату придется более тщательно, ведь светло-синие и голубые цвета требовательны, они сильно влияют на визуальное восприятие других красок.

Морской зеленый

Еще один темный цвет, работающий на увеличение. Все за счет своего успокаивающего эффекта. Это естественный оттенок, которому лучше всего подойдут мебель и декор в эко-стиле. За счет природных фактур и натуральных материалов они сделают пространство живым и теплым и при этом визуально большим.

Светло-зеленый

Как и синие оттенки, зеленые будут очень требовательны к наполнению помещения. Ведь свет, отражаясь от таких стен, будет приобретать определенный оттенок, который станет взаимодействовать со всеми предметами. Однако ощущение свежести от разбеленного мятного или лаймового не сравнить ни с чем. Они заполнят комнату холодным весенним воздухом и создадут чувство глубины пространства.

Угольно-черный

Этот парадоксальный прием особенно хорошо работает в наименее освещенных помещениях. Покрасив стены в черный, вы создадите иллюзию, что их нет вообще. При этом комната будет выглядеть уютной, а светлые акценты, такие как предметы мебели и текстиль, облегчат восприятие помещения.

Тауп

Серо-коричневая гамма воспринимается глазом как наиболее естественная. И максимально нейтральная. Нейтральнее может быть разве что белый. Такая окраска стен наполнит помещение воздухом и светом и визуально раздвинет стены. В то же время, это абсолютно не рискованный выбор, потому что такой цвет сочетается с чем-угодно.

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