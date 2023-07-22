Какие цвета на украинском называются кармазиновый и кубовый: филолог удивил ответом

После многих лет подавления украинского языка в обществе появился стереотип, будто он не очень богат лексически. Опровергнуть это заблуждение взялся украинский языковед и учитель Александр Авраменко. В качестве одного из примеров он выбрал названия цветов.

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В своем экспресс-уроке для одного из утренних телешоу он предложил зрителям догадаться, на обозначение каких цветов и оттенков используются три украинских слова – жаристый, кубовый и кармазиновый. (Чтобы просмотреть видео, долистайте новость до конца)

Чтобы упростить задачу зрителям, языковед сразу же предоставил варианты ответов. Людям, интересующимся украинским языком, Авраменко предложил сопоставить эти названия с такими цветами как индиго, темно-малиновый и алый.

Проще всего, пользуясь обычной логикой, определить жаристый. Его название указывает, что это цвет жара, огня. То есть правильным ответом будет алый.

Кубовый – это украинское название ярко-синего. Такой оттенок еще называют индиго.

А кармазиновый – это темно малиновый. Так еще могут называть темно-красный цвет.

"Друзья, давайте позаботимся о том, чтобы тонко передавать каждую эмоцию, каждый цвет и каждый оттенок", - подытожил свой урок Авраменко.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение Авраменко, есть ли в украинском языке слово "пилосос" и как правильно называть этот прибор.

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