Какие цифры на номерах авто могут стать несчастливыми: во что верят водители

У водителей есть свои приметы и запреты. К примеру, собираясь продать свою машину, не надо озвучивать это намерение вслух в салоне авто – иначе транспортное средство начнет ломаться. Кроме того, в пути не принято говорить о времени. Например: "я еду, буду через полчаса". В народе говорят, этим можно сглазить.

Видео дня

А еще многие приметы связаны с номерами авто. У сторонников "теории счастливых чисел" есть свои убеждения относительно того, каких цифр не должно быть на номерах. Подробнее о нумерологических предрассудках читайте в материале OBOZREVATEL.

Некоторые водители уверены – цифры на номерах авто могут нести как отрицательное, так и положительное значение. По поверьям, существуют цифры, которые могут навлечь беду и негативную энергию, поэтому лучше избегать их в номерных знаках.

"Несчастливые" числа

Суеверные люди и те, кто верит нумерологию говорят, что особо негативное значение несут следующие цифры в номерах авто:

6

9

13

Бытует мнение, что эти цифры, а тем более их сочетание, может привести к постоянным сложностям, поломкам и даже авариям в пути.

"Шестерка" у нумерологов всегда связывается с нечистой силой. Говорят, что она несет энергию бед и разрушений.

"Девятка" не имеет столь отрицательной интерпретации. Есть версия, что это число добра, счастья и изобилия. Другие, напротив, подчеркивают, что 9 – это перевернутое 6, то есть число дьявола.

Цифру "тринадцать" называют "чертовой дюжиной". По словам сторонников суеверий, она также несет энергию трудностей, разрушения и проблем.

"Счастливые" числа

Среди водителей существует мнение, что есть и "счастливые" числа для номерных знаков. Это, например, 5, 7 и 8.

"Пятерку" часто интерпретируют, как цифру счастья. "Семерка" также имеет положительное значение во многих культурах и традициях. А "восьмерка" рассматривается как символ бесконечности и победы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах водительского этикета. Что значит, когда водитель авто напротив скрещивает руки – читайте в материале.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.