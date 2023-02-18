Что нельзя говорить в салоне авто: суеверия водителей

Наверное, каждый владелец авто знает самую распространенную водительскую примету: помыть машину – к дождю. Это не единственное суеверие, популярное в водительских кругах.

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К примеру, водители не выбрасывают мусор в окно – и дело не только в экологии и защите окружающей среды. Какие слова не следует произносить в авто и можно ли считать деньги в салоне, разбирался OBOZREVATEL.

Водители, собирающиеся продать свою машину, не озвучивают намерение вслух в салоне авто – иначе транспортное средство начнет ломаться.

Кроме того, в дороге не принято говорить о времени. Например: "я еду, буду через полчаса". В народе предполагают, что этим можно сглазить.

Согласно суеверию, ни в коем случае нельзя бить колеса авто ногами – таким образом будто навлекают неприятности на дороге и аварии.

Мусор из окна не выбрасывают не только из-за экологических причин и правил безопасности. По поверью, такое действие приведет к невзгодам на целый год.

Издавна не принято было мыть авто во дворе – это к краже. А еще суеверные люди стараются не считать деньги в авто – это к нищете и потерям.

Популярное поверье связано со свистом. Свистеть в салоне авто – к любым потерям, в том числе финансовым.

Но не все приметы имеют отрицательное значение. Если вашу машину немного запачкали птицы – не унывайте, это к деньгам. Если купить подержанную модель у богатого владельца – удача придет и к покупателю.

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