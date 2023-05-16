Какие три растения категорически нельзя подрезать весной: могут полностью засохнуть

Весна – отличное время для обрезки многих садовых растений. Но и из этого правила есть несколько исключений. Эти растения могут даже засохнуть после такого ухода.

Видео дня

Издание Express пообщалось с экспертами по садоводству, чтобы составить список. Вот три растения, которые следует оставить весной распускаться и цвести естественным образом.

Гортензия крупнолистовая

Кусты гортензий хорошо обрезать в конце зимы или в первые дни весны, когда растение еще спит. Тогда можно убирать засохшие соцветия и семена. Поздней осенью этого делать не стоит, ведь сухие части защищают куст от мороза. Но и когда растение проснется, обрезка пользы уже не принесет. В это время гортензия выпускает новые побеги с цветочными почками. Удаление их приведет к тому, что куст будет цвести не так обильно. Лучшее время для обрезки – это сразу после того, как она отцветет, и до первых заморозков.

Сирень

Как и гортензия, весной сирень выпускает побеги, содержащие зародыши соцветий. Поэтому их обрезка приведет к тому, что растение плохо зацветет. Лучше всего обрезать сирень по мере того, как она будет отцветать. Удалять нужно все засохшие, почерневшие, деформированные и сломанные побеги. Лучшее время для этого – это июнь и начало июля. Обрезка в конце лета или осенью может нанести ущерб цветению кустов в следующем сезоне. А правильный уход сделает растение еще более устойчивым, а его цветение – более обильным.

Береза

В начале весны в березах начинается интенсивное сокодвижение, поэтому их обрезка в это время может привести к тому, что липкая сладкая жидкость забрызгает весь участок. Этот процесс начинается еще до распускания почек, поэтому весна – не время для такого ухода за березами. В это же время начинают откладывать яйца большинство насекомых, которые могут заражать рану после обрезки, из-за чего вся береза может погибнуть. Обрезку и формирование крон этих деревьев лучше производить в начале или в середине лета. Так оно выпустит больше боковых побегов и будет выглядеть более пышным. А санитарную обрезку сухих и больных ветвей идеально запланировать на период с октября по февраль, когда береза отдыхает.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно обрезать молодые садовые деревья.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.