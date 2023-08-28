Какие талисманы привлекают деньги и успех: что поставить на рабочем столе

Суеверные люди верят, что некоторые предметы могут привлекать успех и деньги. Поэтому они обязательно размещают такие "счастливые" вещи на своем рабочем месте.

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Талисманы могут принести в жизнь удачу и благополучие, если правильно их выбрать. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Кристаллы и минералы на рабочем столе притягивают положительную энергию. Украшения или статуэтки из аметиста способствуют ясности мысли и помогают сосредоточиться, розовый кварц создает гармонию и любовь, а цитрин привлекает успех и изобилие.

Комнатные цветы не только создают уют, но могут привлечь процветание и успех. Фикус, плющ и бамбуковые пальмы считаются лучшими вазонами для рабочего кабинета, они создают ощущение комфорта и стабильности.

Фотографии людей, добившихся успеха в вашей сфере деятельности или предметы, символизирующие достаток могут вдохновить на новые достижения и цели. Такие талисманы будут мотивировать вас стремиться к чему-то большему.

Красный цвет приносит энергию и удачу. Поэтому предметы с такой окраской усилят вашу мотивацию. Это могут быть карандаши, стаканчики или разные аксессуары.

Символ Будды или Христа, фигурка слона или жабы защитят ваше рабочее пространство от негативного влияния и привлекут благополучие и счастье.

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