Какие талисманы привлекают деньги и успех: что поставить на рабочем столе
Суеверные люди верят, что некоторые предметы могут привлекать успех и деньги. Поэтому они обязательно размещают такие "счастливые" вещи на своем рабочем месте.
Талисманы могут принести в жизнь удачу и благополучие, если правильно их выбрать. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.
Кристаллы и минералы на рабочем столе притягивают положительную энергию. Украшения или статуэтки из аметиста способствуют ясности мысли и помогают сосредоточиться, розовый кварц создает гармонию и любовь, а цитрин привлекает успех и изобилие.
Комнатные цветы не только создают уют, но могут привлечь процветание и успех. Фикус, плющ и бамбуковые пальмы считаются лучшими вазонами для рабочего кабинета, они создают ощущение комфорта и стабильности.
Фотографии людей, добившихся успеха в вашей сфере деятельности или предметы, символизирующие достаток могут вдохновить на новые достижения и цели. Такие талисманы будут мотивировать вас стремиться к чему-то большему.
Красный цвет приносит энергию и удачу. Поэтому предметы с такой окраской усилят вашу мотивацию. Это могут быть карандаши, стаканчики или разные аксессуары.
Символ Будды или Христа, фигурка слона или жабы защитят ваше рабочее пространство от негативного влияния и привлекут благополучие и счастье.
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