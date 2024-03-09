Какие сорта огурцов лучше не сажать: неудачные варианты

Огурцы – неотъемлемая часть украинской кухни, ведь из них можно готовить множество блюд: салаты, консервации и просто есть их свежими. Особенно приятно употреблять в пищу овощи, которые выращены на собственном огороде.

Однако урожай иногда может разочаровать и дело не в неправильном уходе или условиях выращивания, а в неудачном выборе сорта. О том, какие виды огурцов не стоит сажать, рассказало издание Добрі Новини.

Существует много сортов огурцов и все они отличаются друг от друга вкусом плодов, их формой, размером или прихотливостью. Некоторые имеют меньшую урожайность и не подойдут для коммерческого выращивания, некоторые большую, поэтому урожай может быть слишком обильным для маленькой семьи. Поэтому нельзя однозначно сказать, какие сорта огурцов лучше, а какие хуже. Все очень субъективно.

Однако есть ряд сортов, которые не нравятся едва ли не каждому дачнику.

Сорт огурца "Мавка"

К сожалению, этот сорт не очень устойчив к болезням. Особые проблемы возникают обычно с грибковым заболеванием под названием мучнистая роса и с фузариозом.

Сорт огурца "Зозуля"

Этот сорт может привлечь дачников, ведь имеет высокую урожайность, но результат часто разочаровывает, потому что он недостаточно устойчив к болезням. В результате качество плодов обычно проигрывает по сравнению с другими видами огурцов.

Сорт огурца "Дивограй"

Чтобы получить обильный урожай необходимо вложить в сорт "Дивограй" много усилий, ведь он легко подвергается стрессу и требует бережного и тщательного ухода.

Сорт огурца "Горлиця"

Хотя этот сорт достаточно устойчив к болезням, он все равно не обрадует вас высокой урожайностью и большими, качественными плодами.

Однако всегда помните о том, что личные предпочтения большинства дачников не должны изменить ваши. Поэтому, если ваши условия соответствуют условиям выращивания этих сортов, не стоит от них отказываться.

Любой сорт может показать лучшие стороны в руках профессионала и при правильных обстоятельствах.

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