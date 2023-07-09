Какие собаки являются лучшими поводырями для слепых: породы и фото

Работа с незрячими людьми требует от собаки большого ума, терпения и эмпатии, чтобы на 100% найти общий язык со своим хозяином. Они должны понимать, куда идет человек, предупреждать о препятствиях или опасностях и даже правильно взаимодействовать со встречными. Задача незаурядная. Первый попавшийся пес с ней не справится.

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Конечно, потенциал к воспитанию поводыря во многом зависит от личных характеристик каждой отдельной собаки. Но некоторые породы более склонны успешно проявлять себя в этой профессии. OBOZREVATEL собрал лучшую пятерку.

Лабрадор-ретривер

Представители породы являются чемпионами по эффективному взаимодействию с человеком, за что постоянно оказываются в топах самых популярных собак. Это замечательный семейный любимец, который при этом может быть искусным поводырем. Собственно, лабрадоры-ретриверы чаще всего в мире получают эту профессию. Они известны своим интеллектом и преданностью, легко обучаются и любят лидировать. А еще они спокойны и трудолюбивы. И совершенно не подвержены агрессии. Они сотрудничают с незрячим владельцем, как полноценный партнер. При этом ухаживать за такой собакой достаточно просто.

Золотистый ретривер

Голдены прекрасно общаются не только с людьми, но и другими животными. Они оптимистичны, веселы и ласковы. А также легко поддаются дрессировке и демонстрируют безоговорочную преданность своим хозяевам. Одно из ключевых преимуществ породы состоит в том, что при правильном воспитании ее представители умеют брать свою бурную энергию под контроль. Контактность золотистых ретриверов придает им еще больше очков. Как и хорошее здоровье.

Немецкая овчарка

Собаки-универсалы, каковыми являются немецкие овчарки, пригодны к воспитанию любых качеств, если заниматься ими с детства. Они могут быть очень строгими и опасными охранниками, а могут абсолютно послушными и терпеливыми поводырями. Все из-за врожденной интуиции, чувствительности к человеку. Именно немецкие овчарки впервые овладели профессией поводыря. Произошло это после Первой мировой войны, когда, уволившись с военной службы, эти собаки стали помогать своим хозяевам-ветеранам, получившим в боях травмы глаз. Сейчас они несколько уступают ретриверам в этой профессии, поскольку имеют более строгий характер. Впрочем, все равно входят в список лидеров.

Австралийская овчарка

Австралийская пастушая собака отличается добродушием и высоким уровнем энергии. Поэтому представителей этой породы советуют брать в компаньоны слепым людям с активным темпераментом. Они врожденные эмпаты, которые хорошо чувствуют желания и эмоции своего человека, а также весьма неплохо справляются с контролем собственных чувств. Эти собаки умны, легко адаптируются и могут быстро учиться. А еще австралийские овчарки пушистые и приятные на ощупь, что может быть очень важно для слабовидящих и незрячих людей.

Пудель

Многие люди, не знакомые с этой замечательной породой, удивляются, что пудель может быть рабочим псом. Однако это, по всем тестам, одна из самых умных собак. Пудели быстро учатся и хорошо ладят с людьми. Они буквально стремятся угодить своему хозяину. А еще прекрасно адаптируются к разным условиям и обстоятельствам. Они моментально ориентируются в ситуации и реагируют соответственно. Дополнительное преимущество породы – гипоаллергенность. А вот помешать могут стереотипы об этой породе. Посторонние, которые с уважением посмотрели бы на немецкую овчарку и не мешали бы ее работе, могут не воспринять пуделя всерьез и броситься его, например, гладить.

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