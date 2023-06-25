Какие породы собак самые глупые: почти не поддаются дрессировке

Собаки – это преданные и надежные друзья человека. Они не только поднимают настроение, но и чувствуют, когда хозяевам плохо и поддерживают их.

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Некоторые породы собак почти невозможно научить хотя бы некоторым движениям. OBOZREVATEL собрал список пород, не поддающихся приказам дрессировщика.

Первый претендент – это афганская борзая. Эта порода чрезвычайно красива и элегантна, но обучение им не под силу. Такие собаки имеют низкий так называемый "интеллект послушания". Чтобы афганская борзая поняла, что от него требует хозяин, ему нужно повторить команду 80 раз.

Данная порода собак выведена специально для охоты, потому что она имеет хорошее зрение и скорость. Поэтому исполнение команд не заложено в ее генетике.

Басенджи

Пес не отличается своим послушанием, если его оставить в одиночестве, то вокруг будет хаос и беспорядок. Их часто сравнивают с кошками, потому что они очень привередливы и любят ухаживать за собой.

Бладхаунд

Эта порода собак очень упряма и рассеянна. Они способны очень часто отрываться от поставленных задач.

Также трудно воспринимать приказы от дрессировщика английским бульдогам и чау-чау.

Хотя данные виды домашних питомцев не поддаются обучению, но они верны своим хозяевам.

А вот самой умной породой собак признана бельгийская малина. Ее часто можно встретить вместе с полицейскими.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько часов в день должны спать собаки.

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