Какие собаки самые смелые: породы с сильным характером

Среди качеств собак, которые мы ценим больше всего, особое место занимает смелость. Эти животные могут самозабвенно защищать свою человеческую семью и быть храбрыми помощниками.

Видео дня

Но какие породы самые смелые? OBOZREVATEL рассказывает, каких собак выделяют именно за эти качества.

Ротвейлер

Предки современных ротвейлеров соревновались еще на гладиаторских аренах в Древнем Риме. Впоследствии эти собаки были привлечены к перевозке грузов и охране жилья людей и имущества. Ротвейлеров ценят за стабильную психику, острый ум, работоспособность и безграничную храбрость. Если они уже атакуют противника, то не отступят перед ним до последнего.

Бульмастиф

Одним своим видом собака этой породы дает понять, что бояться – не в ее природе. Животное вобрало в себя все лучшие качества бульдога и мастифа и было выведено для помощи егерям в задержании браконьеров, с чем успешно справилось. Тем не менее, бульмастифы осознают свой размер и силу и потому стараются никогда не провоцировать конфликты и не встревать в них. Свои качества они проявляют только когда возникает настоящая опасность.

Фокстерьер

Эти собаки среднего размера своей первой задачей имели отлов крыс в домах и хозяйственных постройках, а впоследствии овладели охотой на лис и барсуков. Они безжалостны к своей добыче и имеют мертвую хватку, не боятся залезать в незнакомые темные норы и смело вступают в бой с противником, превышающим их по габаритам. Впрочем, агрессивной эту породу назвать нельзя – при всех своих качествах это замечательная семейная собака.

Кавказская овчарка

Гигантские лохматые псы получили в наследство от своих предков – тибетских догов умение самостоятельно принимать решения, которое очень помогает им в деле выпаса овец в горах. Кавказцы отличные сторожа – они не доверяют незнакомцам и имеют молниеносную реакцию. Но чтобы направить их энергию в нужное русло, этим собакам нужно много внимания и длительное терпеливое воспитание. Иначе они могут начать проявлять агрессию не к месту.

Кане-корсо

Древние предки породы участвовали в охоте на медведей и травле львов во время гладиаторских боев, а также воевали. Так что в трусости заподозрить кане-корсо нельзя никак. Никакие условия не могут заставить эту собаку бояться. Также эта порода испытывает выраженное чувство собственной территории, на которую не пропускает никого из незнакомых. При ненадлежащем воспитании кане-корсо действительно может вырасти в опасного зверя.

Западно-сибирская лайка

Это охотничий пес, а значит очень сообразительный. Это сильное и выносливое животное, способное помогать хозяину с охотой даже на медведя. Западно-сибирские лайки не боятся дразнить гигантского зверя, кусая его за лапы. Они могут настолько увлечься охотой, что и сами невольно стать жертвой медведя. Своих людей такие собаки защищают не менее самоотверженно.

Немецкая овчарка

Универсальная порода, способная выполнять любые задачи, является также одной из самых, если не самой смелой. В случае опасности эти собаки демонстрируют абсолютное хладнокровие и жестокость к противнику. Немецкие овчарки проявляют себя как прекрасные телохранители и при этом могут защищать своих людей даже ценой собственной жизни и здоровья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие породы собак лучше не пускать в постель.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.