Какие собаки никогда не линяют: породы и фото

Владельцы кошек часто считают, что собака в доме не создает столько проблем с шерстью, как мурлыка. И как правило это заблуждение, ведь собаки линяют даже интенсивнее. Впрочем, существуют и породы, которые действительно не оставляют после себя шерсти на полу, мебели и людях.

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OBOZREVATEL собрал пятерку таких пород. Если они и будут создавать беспорядок в доме, то точно не из-за шерсти.

Пудель

Эти собаки линяют настолько незаметно, что их даже считают едва ли не самой гипоаллергенной породой. Волоски, которые сыпятся с пуделя, застревают в его вьющейся шерсти, и любимца просто нужно время от времени вычесывать или водить к грумеру, чтобы избавить от них.

Скотч-терьер

Чернявые красавцы славятся своей жесткой шерстью, которую подстригают специальным образом, оставляя длинные волоски на морде, боках и животе, из-за чего скотчи выглядят очень узнаваемо. Как и пудели, они нуждаются в помощи в том, чтобы избавиться от отмершей шерсти – сама по себе она с них почти не сыпется.

Йоркширский терьер

Длинная мягкая шерсть этих малышей не имеет подшерстка, поэтому практически не осыпается. Однако йорки нуждаются в тщательном уходе за своей "шевелюрой" – их нужно ежедневно вычесывать, вовремя купать и регулярно стричь, ведь их шерсть похожа на человеческие волосы, она не имеет ограниченной длины и постоянно растет.

Ши-тцу

Несмотря на то, что этих малышей за их пушистость сравнивают с комнатными львами, при хорошем здоровье они почти не оставляют шерсть по квартире. Особенно важно обеспечить ши-тцу правильное питание, чтобы его шубка была здоровой и не выпадала сверх меры.

Мальтийская болонка

У этих "блондинов" нет подшерстка, они очень мягкие на ощупь и их шерсть можно отращивать хоть до пола. Но ухаживать за ней в таком случае придется очень тщательно. Мальтезов также стригут коротко. В любом случае, небольшое ежедневное расчесывание поможет справиться с тем небольшим количеством шерстинок, которые теряет такая собака.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые придется часто стричь.

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