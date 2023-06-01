Какие собаки не любят детей: неожиданный список пород

Выбор домашнего любимца – дело нелегкое, особенно если в семье есть дети. Даже на первый взгляд игривые, милые и дружелюбные породы могут совершенно не находить общий язык с малышами.

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Необходимо по возможности проверить родословную, темперамент и поведение собаки, чтобы знать, соответствует ли она вашему образу жизни и не будет ли агрессивно настроена к детям. Издание Sante Plus опубликовало список пород, которые обычно не слишком благосклонно реагируют на детей.

Чихуахуа

Крошечные чихуахуа, как ни странно, возглавляют рейтинг. Они могут не представлять для ребенка такой угрозы, как, скажем, доберман, но к детям эти собаки в большинстве своем относятся с настороженностью. Благодаря невероятной энергии и заметной активности эти маленькие собаки имеют репутацию очень резвых и даже иногда агрессивных. Осознавая свою хрупкость, чихуахуа не доверяет детям, которые часто воспринимает собаку как игрушку.

Далматин

Далматин имеет репутацию очаровательного компаньона, которого многие хотели бы иметь дома. Далматины сильны, умны и преданы. Проблема может возникнуть с гиперактивностью. Ветеринары советуют посещать курсы дрессировки щенков. Энергичность далматинов не подходит для малышей. Поэтому сосуществование с детьми нежелательно, некоторые собаки даже проявляют агрессию. Лучше выбрать более спокойную и адаптированную породу.

Акита-ину

Акита-ину благодаря известному фильму о Хатико является олицетворением верности и преданности своему хозяину. Умный и независимый, акита интересуется только своим хозяином и часто совершенно безразличен к остальным членам семьи. Эта собака тяжело ладит с детьми. Правильная и ранняя социализация позволит избежать проблем, однако риск того, что акита проявит агрессию к ребенку, достаточно высок.

Хаски

Хаски не агрессивны, но сильны и активны. Их темперамент достаточно мягкий и добрый, но собаки настолько энергичны, что всегда нужно быть внимательными. Обычно хаски ведут себя очень дружелюбно с детьми, но размеры и энергичность могут стать причиной того, что собака может ранить ребенка. Лучше никогда не оставляйте хаски наедине с малышом.

Доберман

Этот сторожевой пес - послушный защитник с сильным инстинктом доминирования. Для его правильного воспитания необходимо целенаправленное обучение под руководством специалиста. Следует признать, что он может быть очень нежным с детьми, если они не слишком его раздражают.

Джек-рассел терьер

Милые, активные и игривые джек-расселы не терпят, когда дети воспринимают их как игрушку и начинают проявлять слишком много внимания. На чрезмерные детские прикосновения джек-расселы могут реагировать непредсказуемо и агрессивно.

Пекинес

Пекинес – эгоцентричная собака. Воспитанием пекинесов следует заниматься с детства, иначе вы рискуете получить независимого и агрессивного любимца. Пекинесам не очень удобно с детьми. В молодом возрасте собаки будут видеть в малышах конкурентов. А не слишком энергичные взрослые пекинесы предпочитают компанию спокойных и надежных пожилых людей.

Басенджи

Басенджи – любознательные и даже упертые. Совместное проживание с детьми может быть тяжелым, поскольку эти собаки достаточно независимы и нетерпеливы.

Среднеазиатская овчарка

Чтобы контактировать с малышами, эти собаки должны пройти специальные курсы обучения и даже после них опасность не исключена на 100%. Это невероятно хладнокровная порода, которая может оставаться спокойным часами и ненавидит, когда ее лишний раз беспокоят. Среднеазиатская овчарка очень серьезно относится к своей роли сторожевого пса.

Веймаранер

Хотя веймаранер добр, чуток и умен, ему лучше избегать общения с детьми. Этим собакам нужен хозяин с ярко выраженными лидерскими качествами, которому он будет безоговорочно предан. Поскольку у него много сил и энергии, он способен высвобождать свои эмоции разрушительными способами.

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