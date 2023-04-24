Какие собаки не любят детей: агрессивные породы

Дети часто просят завести четырехлапого любимца, который станет настоящим другом и членом семьи. Однако следует помнить, что не все собаки любят играть с малышами, некоторые даже могут проявить агрессию.

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Выбирая породу, обратите внимание, что некоторые собаки плохо реагируют на прикосновения и нежности. Они не терпят, когда их гладят и обнимают, не говоря уже о других детских шалостях и играх. По словам кинологов, воспитанный и адекватный пес не нанесет вреда членам семьи. Но следует учитывать и особенности врожденного характера собаки. Какие собаки могут проявить агрессию к детям – читайте в материале OBOZREVATEL.

Акита-ину и сиба-ину

Эти собаки в целом хорошо поддаются дрессировке. Они быстро могут понять, что ребенок – член семьи и его не нужно трогать. Однако это осознание обычно не распространяется на посторонних детей. Опасность может подстерегать пришедших в гости соседских малышей и друзей ваших детей. Акита и сиба-ину не любят чужаков в своем доме. Кроме того, они плохо ладят с другими домашними животными.

Далматин

Далматины тяжело справляются с социализацией. Это активные, непоседливые собаки, которые обычно не слушаются команд. Они плохо поддаются дрессировке и сложны в воспитании. Их поведение тяжело контролировать.

Алабай

Алабаи любят доминировать. Они послушны и легко изучают команды, однако от игр с детьми в восторге точно не будут. Алабаи выбирают одного хозяина и слушаются только его. Их можно приучить не проявлять агрессию к детям, но это будет сложно. Взрослый алабай может легко свалить малыша с ног и даже не заметить этого.

Пекинес

Пекинесы любят быть в центре внимания и не терпят конкуренции. А в маленьких детях они видят именно конкурентов. Пекинесы очень ревнивы и требуют уважения. Их поведение с детьми непредсказуемо. Раздраженный пекинес способен даже укусить, если ребенок будет лезть с объятиями, когда собаке этого не хочется.

Чихуахуа

Чихуахуа – еще одни ревнивцы. Они привязываются к одному хозяину и могут начать агрессивно лаять и кусаться, если ребенок подойдет к отцу или матери и начнет их обнимать.

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