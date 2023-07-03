Какие собаки больше всего страдают от боли: список чувствительных пород

Ученые доказали, что породы собак имеют разный уровень чувствительности к боли. В исследовании, проведенном Университетом штата Северная Каролина, приняли участие десять самых распространенных пород, среди которых – ретриверы, хаски и мальтийские болонки.

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Интересно, что результаты анализа ученых не всегда совпадали с мнением ветеринаров, на практике сталкивающихся с реакцией четырехлапых на боль и раздражители. Какие собаки больше всего страдают от боли, рассказало издание Science Alert.

В исследовании приняли участие 149 взрослых собак мужского и женского пола. В первую очередь их разделили на группы с учетом того, как ветеринары оценивают чувствительность к боли.

высокая (чихуахуа, немецкая овчарка, мальтийская болонка, сибирский хаски);

средняя (бордер-колли, бостон-терьер, джек-рассел-терьер);

низкая (золотистый ретривер, питбуль, лабрадор ретривер).

"Ветеринары предоставили свои оценки чувствительности к боли у собак разных пород, и эти оценки часто противоречили результатам исследования. Вероятно, это объясняется эмоциональной активностью собак при контакте с врачами", – подчеркнула Маргарет Груэн, ветеринарный бихевиорист из Университета штата Северная Каролина .

Тесты проводились очень осторожно, ученые использовали мягкие внешние раздражители, нажимая разными предметами на лапы. Эмоциональный аспект определяли посредством взаимодействия с посторонним человеком, которого собака не знала, и игрушечной плюшевой обезьяны.

В результате ученые обнаружили, что мальтийские болонки быстро реагируют на раздражители и обладают низкой толерантностью к боли.

Хаски, по наблюдениям ветеринаров, тоже очень чувствительны, однако ученые отнесли их к средней категории.

Лабрадоры и золотистые ретриверы признаны наименее чувствительными к боли породами. Эти собаки действительно способны выдержать сильную боль и имеют высокий болевой порог.

Дункан Ласселлс, ветеринарный хирург из Университета штата Северная Каролина, подчеркнул, что исследование сподвигнет искать потенциальные биологические причины, чтобы объяснить эти отличия, что позволит лечить отдельные породы более эффективно.

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