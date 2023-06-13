Какие собаки больше всего любят хозяина: две породы, действующие как антидепрессанты

Одной из главных причин взять домой животное является способность четырехлапых поднимать своим людям настроение. Даже самое спокойное и флегматичное создание способно приносить немало смеха и радости. Но если говорить о собаках, то эти две породы собак считаются чемпионами по борьбе с плохим настроением у хозяев.

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OBOZREVATEL изучил характеристики многих пород и рассказывает, какую собаку лучше взять домой, если вам нужен постоянный источник радости. Но имейте в виду, что обе эти собаки весьма активны и потребуют много времени на прогулки.

Золотистый ретривер

Представителей этой породы еще называют собаками для объятий. Голдены славятся своей контактностью, терпением и склонностью к забавным проделкам. Они не перетягивают на себя все внимание, а гармонично вписываются в семью, подстраиваясь к каждому ее члену. С детьми они осторожны, но с радостью принимают участие во всех играх.

По своей природе золотистые ретриверы склонны к проявлениям эмпатии и практически полностью лишены агрессии. Они чувствуют, когда у кого-то в доме плохое или подавленное настроение и приходят составить компанию такому человеку. За это свойство их стали использовать для таких помогающих профессий, как собака-поводырь или терапевтическая собака.

Такса

Один лишь вид приземистой длинной ушастой собачки с короткими лапками сам по себе вызывает положительные эмоции. Такую фигуру таксы получили благодаря тому, что их вывели для охоты на норных животных. Отсюда и живой и любопытный характер такс.

Эти собаки любят тактильный контакт, поэтому их рекомендуют заводить тем, кому часто одиноко. Общение во всех формах таксе жизненно необходимо, поэтому такой пес будет сопровождать хозяина, куда бы тот ни шел, и поймет его состояние даже без слов – из одних взглядов и жестов. А вот без достаточного внимания такса может даже впасть в депрессию. Зато играть представители породы могут буквально бесконечно. Это также хороший выбор для семей с детьми. Таксы сообразительны и хорошо поддаются дрессировке. А еще они бесстрашные защитники, даже несмотря на свои небольшие размеры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые почти не линяют и будут удобны для содержания в квартире.

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