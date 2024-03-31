Какие съедобные травы легче всего вырастить дома: список

Весна – горячая пора для огородников. Необходимо успеть подготовить семена к посадке, перекопать грядки, подкормить почву. Даже если у вас нет приусадебного участка, некоторые травы можно вырастить даже в квартире.

Контейнер на балконе или небольшой цветочный горшок на солнечном кухонном окне – это все, что вам нужно, чтобы добавить ароматных акцентов к разнообразным блюдам. Эксперты рассказали, какие съедобные травы можно вырастить дома.

Базилик

Базилик выращивается как однолетник. Это теплолюбивое растение, имеющее много разных сортов и традиционно используемое в итальянской кухне. Базилик следует добавить в рацион, ведь он является важным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Розмарин

Розмарин имеет выраженный аромат древесной сосны – нечто среднее между шалфеем и лавандой. Это многолетнее растение используют в качестве приправы к птице, мясу, рагу и запеканкам. Розмарин довольно вынослив, поэтому легко переносит перепады температуры.

Орегано

Орегано – одна из основных приправ итальянской и мексиканской кухни. Устойчивый пряный вкус можно использовать для приправ птицы, каш, бобовых, спагетти и пиццы. Этот простой в выращивании многолетник весьма вынослив в большинстве климатических зон и его можно выращивать как в помещении, так и на улице.

Лаванда

Этот популярный средиземноморский многолетник известен своим успокаивающим ароматом и терапевтическими свойствами. Цветочные почки можно использовать в рецептах и напитках. Из лаванды делают эфирные масла, соли для ванн, ароматические саше. Хотя лаванда лучше всего чувствует себя на открытом воздухе в жарких сухих условиях, ее можно выращивать на солнечном месте дома из семян или небольших стартовых растений.

Лимонная вербена

Лимонная вербена обладает высокой концентрацией масел с интенсивным цитрусовым ароматом, выделяющимся при контакте с листьями. Листья являются освежающими дополнениями к блюдам из рыбы и птицы, заправки для салатов, варенья и напитков. Вербена имеет множество преимуществ для здоровья, а также используется в качестве компонента в очистителях.

Петрушка

Петрушка и укроп – самые популярные травы на грядках. Петрушка имеет мягкий горьковатый вкус. Зелень используют для супов, рагу и салатов. Петрушка также является распространенным ингредиентом в блюдах ближневосточной кухни. Она способствует пищеварению и является хорошим источником витаминов А и С.

Шалфей лекарственный

Острый хвойный вкус кулинарного шалфея лучше всего сочетается с другими сильными по вкусу травами, такими как розмарин, чабрец и лавровый лист. Используйте шалфей в качестве приправы к мясу, соусам, корнеплодам, рагу. Этот выносливый полукустарник процветает даже в засушливых условиях. Лучше всего выращивать шалфей на грядке, но можно посадить его и в горшках, поставив на солнечном подоконнике.

Эстрагон

Любимый поварами-гурманами эстрагон является классическим ингредиентом соусов и салатов французской кухни. Эстрагон также хорошо подходит для супов, яиц и блюд из морепродуктов. Эту зелень, культивируемую из деления или побегов, лучше выращивать на открытом воздухе на солнечном месте с хорошим дренажем.

Тимьян

Тимьян – распространенный ингредиент европейской, африканской и латиноамериканской кухонь. Сильный землистый вкус тимьяна используется как приправа к пикантным блюдам, таким как тушеное мясо, жареные овощи, рагу и супы. Его также можно добавлять в маринады, чаи, коктейли. Неприхотливый чабрец можно выращивать на открытом воздухе или в контейнерах, из семян или саженцев.

Мята

Чистый яркий вкус мяты придает глубины блюдам средиземноморской и азиатской кухонь. Острые листья имеют множество преимуществ для здоровья, в частности мяту используют в качестве компонентов различных средств для улучшения пищеварения.

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