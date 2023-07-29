Какие садовые растения чаще всего вызывают аллергию?

Весь теплый сезон напрямую связан со всплеском аллергии. Чувствительные люди начинают страдать из-за пыльцы и не могут полноценно радоваться даже прогулкам в собственном саду. О работе с растениями, которая является распространенным хобби, вообще речь практически не идет. К счастью, влияние растений можно уменьшить, если выбрать виды, выделяющие меньше пыльцы. И, соответственно, отказаться от растений, у которых его много.

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Издание House Beatiful обратилось к экспертам за советом, каких растений в саду лучше избегать людям, страдающим аллергией. И они составили список таких растений и дали некоторые общие рекомендации.

Как лучше подбирать растения

Если в вашей семье есть кто-то, кто имеет аллергию на пыльцу, вам нужно соблюдать правила подбора растений для сада. Как порекомендовала руководительница миссии Американского фонда борьбы с астмой и аллергией (AAFA) Мелани Карвер, лучше покупать растения, опыляемые исключительно насекомыми. "Их пыльцевые зерна намного тяжелее и не так легко перемещаются по воздуху", – отметила она.

Обычно такие растения имеют большие цветы с яркими лепестками, а их пыльца липкая и цепкая. Он не распространяется в воздухе, а прилипает к телу пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. . Растения, которым требуются насекомые-опылители, включают множество красивых цветов, включая однолетние растения, такие как фиалки, герань, лобелия, бегония, разрыв-трава, и многолетники, такие как лилейники, гравилат и гейхеры. Также проверенными видами, которые меньше вызывают проявления аллергии, являются куфея, кошачья мята, петуния, перовския лебедолистая и молочай.

Хорошими методами защиты от лишней пыльцы в саду являются также использование гравия для посыпания дорожек и выращивание низкорослых почвопокровных трав, таких как барвинок, вместо использования мульчи. Мульча может зарастать плесенью, а живые растения и гравий – нет.

Наиболее аллергенные растения

Зато растения, опыляемые переносом пыльцы через воздух, могут вызвать приступы сенной лихорадки у чувствительных людей. К таким растениям подтвержденно относятся:

туя;

ольха;

ясень;

осина;

бук;

береза;

каллистемон;

тополь;

можжевельник;

дуб;

ива.

Как уменьшить вред от пыльцы

Полностью избежать контакта с этим аллергеном невозможно, но есть шанс снизить его влияние, даже если вы работаете в саду. Для этого нужно соблюдать определенные правила.

Избегайте работы с растениями-аллергенами в то время, когда они цветут. Тогда уровень пыльцы максимальный. Для деревьев это обычно весна, для трав – лето, а для сорняков – осень. Хотя это не строгое правило.

Принимайте лекарство от аллергии перед тем, как выйти на улицу. Начинайте прием раньше, чем появятся симптомы.

Работайте в саду утром или вечером, когда количество пыльцы самое низкое.

Используйте онлайн-сервисы, сообщающие о количестве пыльцы в воздухе.

Избегайте работы в саду в ветреную погоду. В таком случае пыльца поднимается и летает повсюду. Причем прилететь аллерген может с достаточно далекого расстояния.

Носите шляпу и солнцезащитные очки, особенно если вы работаете в саду. Так вы защитите глаза и волосы от попадания пыльцы.

Снимите обувь перед тем, как войти в дом. Примите душ и вымойте голову, как только придете с работы в саду. Так вы минимизируете количество пыльцы в доме.

Стирайте одежду, в которой вы работали, в горячей воде и по возможности сушите ее на улице. Это позволит избавиться от аллергенов в ткани.

Находясь в помещении, держите окна закрытыми и включите кондиционер в режиме рециркуляции (если это предусмотрено в устройстве).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения будут цвести в саду до поздней осени и радовать яркими цветами.

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