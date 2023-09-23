Какие садовые принадлежности нужно оставить на следующий год, а от чего избавиться: список

Насыщенный сезон для садоводов и огородников подходит к концу. Каждую весну мы покупаем все больше садового инвентаря, и каждую осень приходится придумывать, куда же все прятать на зиму. Настало идеальное время, чтобы перебрать принадлежности и избавиться от хлама.

Нет необходимости хранить вещи, которыми вы больше не воспользуетесь, поскольку гаражи и сараи обычно имеют ограниченное свободное пространство. Какие садовые принадлежности нужно оставить на следующий год, а от чего избавиться, рассказало издание Lifehacker.

Что понадобится в следующем сезоне

Трельяжи – это легкая, в основном деревянная решетка для вьющейся зелени. Они точно понадобятся весной, так что стоит спрятать их на зиму в гараж или в сарай.

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Горшки, которые достаточно функциональны, чтобы удерживать воду, тоже стоит оставить. Все удобрения, приманки, средства для обработки вредителей имеют достаточно длительный срок годности. Их следует убрать на зиму в безопасное место, вдали от домашних животных и детей.

Ппластиковые зажимы для крепления помидоров, можно повторно использовать из года в год, но предварительно следует хорошо промыть их в воде с каплей моющего средства.

Все инструменты, которыми вы пользовались в течение последних двух лет, следует очистить и убрать.

Грунт для горшков можно использовать повторно, поэтому все полупустые мешки с землей и удобрениями также следует сохранить. Они не портятся, хотя в следующем году в них могут завестись черви, но садоводы говорят, что это к лучшему: их появление является признаком здоровой почвы.

Любые инструменты по уходу за газоном или двором — газонокосилки, триммеры, грабли, лопаты и т.п. – следует почистить и положить в сухое место до следующего года.

От чего можно избавиться

Клетки для помидоров после использования выглядят изношенными и изогнутыми, а маленькие дешевые приспособления быстро портятся. Если в следующем году вы можете позволить себе заменить их на лучшие и большие, пора избавиться от старых.

Посмотрите, нужны ли вам все садовые гномы и статуи. Если некоторые из них не соответствуют общей концепции сада либо многие годы стоят в сарае без дела – их можно кому-то подарить.

Струнные фонари, которые больше не работают и нуждаются в замене не одной или двух лампочек, следует выбросить. Сломанная мебель, грязные или порванные подушки для стульев, поврежденные зонты от солнца вряд ли вам еще понадобятся.

Треснувшие пластиковые горшки или кашпо можно смело нести на помойку. Старые садовые перчатки можно постирать несколько раз, но лучше в новом сезоне купить новые. Обратите внимание на сломанный садовый декор – если вы не хотите тратить время и деньги, чтобы его починить – просто освободите место для чего-нибудь нового.

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