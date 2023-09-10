Как спасти ржавые лопаты и инструменты: чудодейственные способы

Еще один огородный сезон подходит к концу. После сбора урожая, упорядочения грядок и подготовки многолетних растений к зимовке, старые лопаты и другие садовые инструменты обычно складывают в сарае или относят на чердаки.

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При этом неправильное хранение лопаты, например во влажном помещении, приводит к появлению ржавчины. Как спасти ржавые лопаты и инструменты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие средства разъедают ржавчину

Уксус

Кислотные свойства уксуса быстро и эффективно помогут справиться с ржавчиной. Просто замочите лопату или другой садовый инструмент в уксусе на несколько часов, а затем удалите ржавчину плотной губкой или щеткой.

Лимонный сок

Лимонный сок можно использовать как отдельно, так и в сочетании с солью. Следует смешать сок и соль до образования пастообразной смеси и натереть ею ржавые поверхности.

Как очистить лопату от ржавчины

Выбирая чистящее средство, следует обратить внимание на антикоррозионные растворы, содержащие в составе фосфорную или ортофосфорную кислоту.

Способ 1

Вам понадобится металлическая щетка и грубая шлифмашина – таким образом вы сможете отшлифовать поверхность лопаты. Однако этот способ подойдет только для легкой и умеренной ржавчины.

Способ 2

Погружение в антикоррозионную жидкость поможет удалить ржавчину с помощью щетки или губки. Единственный минус – продолжительность: лопата должна постоять в растворе несколько часов или даже всю ночь.

Способ 3

Специалисты также советуют попробовать пескоструйную обработку. Для этого метода требуется специальное оборудование.

Способ 4

Существуют химические преобразователи ржавчины – это растворы или грунтовки, предназначенные для нанесения на поверхность лопастей для превращения ржавчины в защитный химический барьер.

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