Какие рыбки точно выживут в аквариуме: неприхотливые виды

Некоторые виды аквариумных рыбок требуют специфических условий содержания. Ошибки могут привести даже к гибели рыб.

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Для начинающих советуют выбрать неприхотливые виды, которые легко разводить. OBOZREVATEL подобрал топ-10 видов, которые следует купить первыми.

Гупи

Гупи уверенно держат первенство в рейтинге аквариумных рыбок. Они имеют разнообразную окраску и отлично подходят для общих аквариумов. В идеале следует купить стаю из 6-10 особей в емкость 50 л. Гупи нельзя держать рядом с рыбами, которые могут обкусывать плавники.

Данио рерио

Это стайный вид рыб, поэтому покупать нужно минимум 6 особей. Данио очень подвижны, им нужно простор для плавания. В пище – неприхотливые, подойдут сухие корма в виде хлопьев.

Меченосец

Есть много видов меченосцев, отличаются они окраской и формой. Взрослые особи могут вырастать до 8-10 см. Это очень "прыгающие" рыбы, поэтому следует выбрать аквариум с крышкой. В аквариум рекомендуют высадить живые растения. Лучше, чтобы на одного самца было 2-3 самки, иначе самцы начнут сражаться

Молинезия

Характерной чертой вида является то, что самки вырастают больше, чем самцы. Чаще всего встречаются молинезии с черной окраской. Многие выбирают парусную молинезию из-за ее характерного внешнего вида с развитым спинным плавником, однако этот вид склонен проявлять агрессию к другим видам рыб.

Анциструс

Анциструсы имеют темно-серую с белыми пятнами окраску и достигают 10-12 см в длину. Они совместимы с большинством видов рыб и прекрасно чувствуют себя в аквариуме объемом от 50 л. Эксперты советуют обязательно купить анциструсам натуральные коряги, которые рыбы любят обскребать.

Тернеция

Маленькая рыбка, длиной 3-4 см, имеющая поперечные полоски на серебристом теле. Тернеций следует покупать стайками минимум 6 особей. Для содержания необходимо оформить в аквариуме участки с зарослями растений и свободные зоны для плавания.

Петушок

Петушков часто называют "бойцовыми" рыбками – а все из-за нетерпимости самцов друг к другу. Эти рыбки достигают в размере 5-6 см. В настоящее время существует более 70 видов петушков, разных по окрасу. Петушки – очень неприхотливые рыбы, их можно разводить в аквариумах емкостью от 7 л. Очень важно, чтобы воздух над водой не был слишком холодным.

Коридорас крапчатый

Это миролюбивые, активные, интересные сомики, любящие очищать дно аквариума от остатков корма. Имеют серо-оливковую пятнистую окраску. Держать их следует стайками в аквариуме от 30 л.

Барбус суматранский

Серебристые, с четырьмя поперечными полосками барбусы – очень мирные рыбы, которые могут стать агрессивными, если не соблюсти важного правила. Этих рыбок следует покупать стаями от 6 особей. Если количество будет меньше – барбусы будут агрессивно настроены к соседям по аквариуму. Рыбок с вуалевыми плавниками также не следует селить рядом с барбусами, чтобы те вдруг не повредили плавники.

Гурами мраморный

Взрослая рыба достигает 10-13 см. Для комфортного существования нужно купить аквариум минимум 80 л. Покупать гурами следует либо парами, либо небольшими группами. Важно, чтобы самок было больше, чем самцов. В пище гурами неприхотливы, едят все виды кормов.

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