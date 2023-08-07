Какие растения нельзя сажать возле помидоров: полностью уничтожают урожай

Выращивание помидоров связано с определенными сложностями из-за склонности этих растений к разным болезням и уязвимости перед вредителями. Вот почему важно подбирать для них правильных соседей, от которых они не могли бы заразиться.

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OBOZREVATEL узнал, какие растения станут плохими соседями для томатной грядки. Они также будут отбирать у солнечных плодов необходимые им питательные вещества. Если посадить эти овощи и зелень подальше, урожай помидоров будет заметно лучше.

Кочанная капуста

Любые качающиеся сорта капусты конкурируют с помидорами за одинаковые ресурсы. В результате проигрывают оба – плохо растут и дают слабый урожай. Что еще хуже, оба растения привлекают тех же вредителей.

Фенхель

Эта трава обладает способностью выделять из своих корней вещества, подавляющие рост соседних растений. Больше всего эти вещества влияют именно на помидоры.

Укроп

Пока ароматная трава молода, они с помидорами могут быть даже полезными одному. Но по мере роста укроп начинает пожирать ресурсы – истощать почву и даже заслонять солнечный свет, который так нужен помидорам для созревания. Поэтому с таким соседом овощ вырастет хилым и даст плохой урожай.

Картофель

Помидоры и картофель являются родственниками с биологической точки зрения. Именно поэтому они подвержены одинаковым болезням и привлекают одинаковых вредителей. Таким образом легко можно потерять сразу оба урожая.

Брокколи

Брокколи и помидоры – два очень полезных овоща, которые, впрочем, не способны уживаться рядом. Они нуждаются в одинаковых питательных веществах в почве и будут отбирать их друг у друга. Еще один негативный нюанс – это большая и разветвленная корневая система брокколи, которая будет заходить на участок томатов и мешать им расти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ухаживать за помидорами в августе, чтобы долго получать с них урожай.

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