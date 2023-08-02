Будут плоды до конца осени: что обязательно нужно сделать с помидорами в августе

Август считается месяцем, когда сезон помидоров подходит к концу. По крайней мере, в наших широтах, где осень наступает относительно рано.

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Однако опытные огородники говорят, что правильный уход за помидорами в августе способен продлить сезон их плодоношения. OBOZREVATEL рассказывает об основных лайфхаках.

Подкормка и полив

Поскольку в августе растение уже полностью сформировано, основной уход за ним сводится к правильному внесению удобрений и своевременному поливу. Достаточно просто установить правильный режим и помидорный куст будет давать хороший урожай. Вот что для этого понадобится.

Грунт нужно проливать регулярно, не допуская его пересыхания, но и избегая переувлажнения. Делать это лучше, когда на растение не падают прямые солнечные лучи, то есть с утра или вечером.

Подкормку можно вносить раз в две недели в виде слабого раствора комплексного удобрения для плодовых культур. Разводить его следует сильнее, чем предлагает инструкция. Также в период плодоношения помидоры хорошо реагируют на внесение калийных и фосфорных удобрений – они улучшают качество плодов.

Чтобы удержать в земле влагу и питательные вещества, хорошо мульчировать землю на помидорной грядке соломой, травой или опилками. Это также сдержит рост сорняков и защитит корни растения от перегрева.

Формирование и пасынкование

Чтобы контролировать разрастание помидорного куста, а заодно укреплять его здоровье, нужно формировать его и пасынковать побеги. Вот как это делается в августе.

В зависимости от сорта и способа выращивания помидоры формируют в один или два стебля. Для этого главный стебель прищипывают с верхушки после 4-6 листьев, а боковые побеги – после 1-2 листьев.

Пасынкование проводят при необходимости путем удаления лишних побегов, растущих из пазух листьев или корней. В таком случае растение не будет тратить ресурсы на их выращивание и сосредоточится на плодоношении.

Другие процедуры

Чтобы уберечь томаты от болезней и вредителей, кусты нужно при первых признаках проблемы опрыскивать соответствующими препаратами. Обработку производят утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.

Разрыхление почвы поможет улучшить ее структуру, проницаемость для воздуха и воды, что хорошо влияет на урожайность томатов. Но при этом важно не задеть корни растения.

В августе можно начинать сбор семян для рассады на следующий год. Вынимают их из самых крупных и хорошо созревших плодов. Семена аккуратно вымывают из мякоти, высушивают на бумаге и хранят в темном прохладном месте и воздухопроницаемых мешочках.

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