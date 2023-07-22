Какие растения нельзя сажать рядом с лавандой: кусты станут слабыми

Лаванда – не только привлекательное, но и полезное растение. Ее насыщенный аромат способен отвадить комаров, мух, колорадских жуков и других вредителей от грядок.

Видео дня

Лаванда неприхотлива и засухоустойчива, для роста и развития ей достаточно небольшого количества воды и много солнца. Однако следует придерживаться правил соседства. Некоторые растения нельзя сажать рядом, ведь они могут ослабить кусты лаванды. Детальнее рассказало издание Express.

При выращивании лаванды важно знать, какие соседи на клумбе могут негативно отразиться на ее росте и развитии. Аадитя Бхатта, основательница и редактор PlantsCraze, отметила, что есть пять растений, которые нельзя сажать рядом с лавандой.

Мята

Мята,как и лаванда, способна защищать грядку от вредителей благодаря насыщенному аромату. Однако сажать эти растения рядом на грядке нельзя. Для мяты требуется богатая питательными веществами почва и регулярный полив. Избыточное количество влаги лаванда не выдерживает и быстро начнет увядать. Кстати, мята и лаванда могут задерживать развитие друг друга.

Шалфей

Шалфей – еще одно растение, которое будет конкурировать с лавандой за место, воду и питательные вещества. Эксперт советует избегать совместного размещения лаванды и шалфея, отметив, что "оба растения будут буквально бороться за выживание".

Розмарин

Лаванда и розмарин – средиземноморские травы и в целом им нужны одинаковые условия для развития. Однако их не следует сажать рядом. Розмарин активно разрастается и может быстро захватить грядку. Лаванде просто не хватит места.

Укроп

Опытные огородники говорят, что укроп может замедлить рост лаванды. Эти растения склонны к появлению общих вредителей. В частности, лаванда и укроп часто страдают от нашествий тли.

Фенхель

Фенхель часто используется для приготовления салатов и других блюд. Однако для выращивания следует выбрать отдельную грядку или горшок, ведь фенхель имеет в составе анетол, что препятствует росту других растений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что посадить на огороде, чтобы отпугнуть колорадских жуков.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram , Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.