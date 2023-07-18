Идеальные соседи: какие цветы лучше посадить возле розы

Правильное соседство растений в саду может не только взаимно оградить их от вредителей или привлечь насекомых-опылителей. Когда речь идет о цветах, хорошо подобранные пары способны стимулировать цветение, сделать его более пышным.

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OBOZREVATEL узнал, какие растения станут хорошими соседями для роз. По словам опытных цветоводов, они укрепят здоровье куста и помогут ему выпустить больше бутонов.

Лаванда

Благодаря своему выразительному аромату этот цветок отпугивает типичных для розы вредителей – тлей, паутинного клеща, предотвращает развитие мучнистой росы и других заболеваний. Также запах лаванды привлекает бабочек и пчел, которые помогают опылять любые растения в саду. Сажать лаванду лучше на расстоянии 30-40 см от розовых кустов, на солнечной части участка. Цветок нуждается в хорошо дренированной почве. Зато хорошо переносит засуху.

Ромашка

Эфирные масла, содержащиеся в этом цветке, укрепляют иммунитет растений по соседству. Роза также реагирует на подобную пару усилением аромата цветов. А еще ромашка привлекательна для божьих коровок – эти жуки уничтожают опасных для королевы цветов тлей. Ромашке понадобится много солнечного света и богатая почва. Впрочем, она будет хорошо расти и среди розовых кустов. Или ею можно обсадить розарий по периметру.

Гвоздика

Несколько контрастная к розе по форме и размеру гвоздика обладает антигрибковыми и антисептическими свойствами, поэтому хорошо защитит свою соседку от различных инфекций. В частности, от серой гнили и черной пятнистости. Гвоздикам нужен солнечный свет и умеренный полив. Эти цветы хорошо подходят в качестве бордюра для клумбы, хотя будут хорошо чувствовать себя и среди роз.

Мелисса

Еще одно ароматное растение, которое защитит розовые кусты от заражения разными инфекциями. Поскольку цветы мелиссы довольно неприметны, из этой травы можно делать красивые лиственные бордюры для клумбы с розами. Но лучше держать растение в контейнерах, потому что в открытом грунте оно быстро разрастается и может захватить весь участок.

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