Какие признаки укуса клеща: что делать в первую очередь

Клещи являются одними из самых опасных кровососов, которые охотятся в том числе на людей в теплое время года. И, в отличие от своих "коллег" комаров, кусают незаметно. Поэтому важно знать, как распознать укус клеща и как поступать в таком случае.

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Как распознать укус клеща

В слюне членистоногого вредителя содержатся обезболивающие вещества, поэтому вы вряд ли заметите момент, когда он вонзится вам в кожу. В то время как ротовой аппарат создания делает микронадрез на теле и прочно присасывается. Когда клещ насосется крови, он впрыскивает в кровь другое вещество, которое помогает ему ослабить хватку, после чего его тело отпадает под собственным весом. Кровь нужна самкам этих существ, чтобы отложить яйца.

Лучший способ обнаружить вредителя, это внимательно осмотреть себя после прогулки на природе. Особенно складки кожи и все места сгибов. Также со временем на месте укуса может появиться краснота, чувство жара, а позже и зуд.

Если клещ занес в организм возбудителя какой-то болезни, которую он способен переносить (болезнь Лайма, несколько видов лихорадки, туляремия и т.д.), место укуса будет иметь свой специфический вид. Так, в случае заражения возбудителем болезни Лайма Borrelia burgdorferi вокруг места укуса появится красное кольцеобразное пятно с точкой внутри, которое еще называют "бычьим глазом".

Как оказать помощь при укусе клеща

Вытащить вредное создание нужно как можно скорее, поэтому лучше всего будет провести самоосмотр, не дожидаясь, пока разовьются симптомы укуса. Чем раньше членистоноге удастся вытащить, тем ниже риск заразиться.

Вытаскивать клеща нужно в перчатках. А место прикрепления обработать антисептиком.

Народных методов типа заливки клеща р растительным маслом избегайте. Задыхающийся клещ только интенсивнее будет впрыскивать в ранку жидкость с возбудителями инфекционных болезней.

Вытаскивать клеща нужно выкручивающими движениями, аккуратно подтягивая его вверх. При этом важно не раздавить и не разорвать существо.

Лучше извлекать клеща специальными устройствами, которые можно купить в аптеке. Если под рукой ничего подобного нет, подойдет и обычный пинцет или нить, из которой делают петлю и набрасывают ее на тельце кровососа вплотную к коже. Тельце нужно аккуратно расшатать и тогда выкрутить.

Нельзя оставлять в ранке никакие части тела клеща. Они могут спровоцировать нагноение. Вытащить лапку или голову, если она все же оторвалась, можно пинцетом.

После удаления клеща ранку нужно еще раз обработать антисептиком.

Если после того, как вас укусил клещ, вы заметили на соответствующем участке кожи покраснение, сыпь или другие изменения кожного покрова, обратитесь к врачу. Также тревожным симптомом является повышение температуры тела до 38-40 градусов.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как защитить от клещей собаку, ведь на животных эти создания тоже охотятся.

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