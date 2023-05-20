Какие признаки свидетельствуют, что собаке больно: хозяева часто их игнорируют

Животные не могут сказать нам, когда и что у них болит, поэтому важно четко понимать язык их тела – именно в нем могут появиться важные сигналы, которые нельзя пропускать. В частности, это касается хозяев собак, ведь воспитанное животное может до последнего скрывать от человека, что с ним что-то не так.

Видео дня

Издание Mirror расспросило о таких сигналах специалиста по поведению животных Ханну Уэбб. Ее вывод тревожит – большинство хозяев не замечают, когда их собака подает сигналы тревоги. Между тем, как их не так сложно распознать.

Зевота

В отличие от людей, у собак зевота является признаком не усталости, а дискомфорта. Пес может начать зевать, когда чувствует себя не очень хорошо. Если вы заметили, что он зевает во время прогулки, это может указывать на то, что он ощущает себя разбитым, испытывает боль или стресс.

Жевание и облизывание лап

Такое поведение является компульсивным и может быть вызвано стрессом или тревогой. А еще это может быть признаком того, что пес пытается унять ноющую боль от артрита или почесать небольшие болезненные ссадины на подушечках лап. Также собаки могут грызть или лизать лапы, когда на них присутствуют вредные вещества или развиваются признаки аллергии.

Проблемы с мобильностью

Это уже не просто тревожный звоночек, а целый набат. Если вы заметили, что ваша собака прилагает большие усилия к обычной ходьбе, не может подниматься по лестнице или прыгать так легко, как раньше, это может указывать на то, что она испытывает боль.

Осанка и позы

Сгорбленная спина, опущенный вниз хвост, прижатые к голове уши, расширенные глаза – все это может быть признаком того, что пес страдает болью из-за артрита. Другие причины подобных симптомов – разрывы мышц, повреждение мягких тканей или инфицированные раны. Все эти проблемы сопровождаются болью.

Выражения морды

Если ваша собака часто облизывает губы после еды или дрожит, когда не холодно, это может быть признаком того, что ей больно. Аналогичным сигналом может быть одышка в жаркую погоду, что также указывает на стресс.

Пес перестал выдерживать ваш взгляд и отворачивает морду? Это тоже внятный сигнал о том, что что-то не так.

Изменение поведения

Любое изменение привычного поведения животного – повод присмотреться к нему внимательнее. Пес стал раздражительным или постоянно демонстрирует желание уединиться, стал более разборчивым в еде, много спит, плохо реагирует на громкие звуки и уже не так охотно общается с вами – любой из этих признаков может скрывать за собой чувство боли. Если они проявляются регулярно, лучше отвести любимца на осмотр к ветеринару.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему собаки лижут лицо и руки своих хозяев.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.