Какие приметы о деньгах существовали раньше: 'феншуй' из прошлого, в который верят до сих пор

Мало какой предмет вызывает столько сложных чувств и предубеждений, как деньги. Ради них нарушают закон, их боятся, их жаждут, их наличию завидуют. Соответственно деньги обросли огромным количеством суеверий.

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OBOZREVATEL разбирался в тонкостях народных верований вокруг денег. Вот основные и наиболее распространенные из них.

Где деньгам место и не место

В народе считается – чтобы привлечь в дом больше денег, свои купюры и монеты нужно хранить в правильных местах. Так мелочь засыпали в фундамент дома, когда его только закладывали, а также раскладывали в углах. Монетки, по поверью, приносят богатство, если положить их под порог или под коврик у входной двери. В таком случае, каждый раз заходя внутрь, надо говорить: "Я в дом и деньги в дом".

Если на пороге появлялись деньги неизвестного происхождения, их поднимать считалось табу. И даже не рекомендовалось касаться руками. Это могло быть признаком того, что кто-то пытается сглазить хозяев.

Что касается порога, то существует еще одно суеверие – никакие предметы, а деньги особенно нельзя передавать через него. Тот, кто принес долг или что угодно еще, должен сделать хотя бы один шаг за порог, чтобы не навредить отношениям и не навлечь беду.

Еще одним местом, куда стоило положить деньги, был стол на кухне. Под скатерть рекомендуют подкладывать как можно более крупную купюру. Именно это место в доме считается символом достатка, к тому же здесь собираются все члены семьи, так что соответствующая энергетика распространится на каждого.

Приметы, предвещающие бедность

Суеверные люди не любят, когда на столе стоит какая-то пустая посуда, особенно бутылки. Считается, что она несет с собой нищету. Поэтому все, что опустело, следует сразу отнести туда, где его будут мыть, или поставить на пол.

Класть шапку на стол нельзя по этой причине. Считается, что так с шапкой по миру и пойдешь просить, чтобы дали кто сколько может.

Когда отдают долг наличными деньгами, то рекомендуется купюры сначала положить на стол. Все потому, что, передавая их из рук в руки, можно отдать и свое богатство и удачу. Или передать свое невезение, если бумажки передает хронический должник.

Под полным табу находился и свист в доме. Приметы говорят, что так можно просвистить все свои деньги. Мол, на свист придет нечисть и принесет с собой нищету. Особенно опасно было свистеть в помещениях, где хранились запасы.

Приметы на богатство

Все заработанное, согласно примете, надо приносить домой полной суммой – не тратить сразу. Считается, что зарплата или другая прибыль должна "переночевать" в стенах дома в полном объеме. Тогда и дом будет полной чашей.

Также нередко люди носили в своем кошельке так называемую неразменную купюру. Она должна быть максимального номинала и ее никогда не тратили. Считается, что она способна быть магнитом для еще большего количества денег. Взаймы такую купюру давать тоже нельзя.

Почему нельзя подбирать деньги

Считается, что лежащие на земле монеты или купюры могут быть прокляты или нести на себе сглаз. Вместе с такими деньгами можно поднять болезни, нищету и даже смерть.

Самыми опасными местами для таких находок называли перекресток. Ведь именно на пересечениях дорог встречается больше всего нечисти и орудуют ведьмы.

Также существовало табу поднимать деньги с земли на кладбище. Не годилось подбирать даже то, что человек сам уронил. Считается, что это знак, что на эти деньги положили глаз души усопших и их нужно отдать. Единственный способ безопасно поднять свой упущенный кошелек – это "откупиться", оставив немного мелочи. При этом нужно сказать: "Берёт не чужой, а свой", тогда то, что отдает человек, останется в пределах его рода.

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