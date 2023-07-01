Какие комнатные цветы притягивают богатство и отпугивают несчастья: топ-4 растения

Комнатные растения очищают воздух от углекислого газа, уничтожают пыль и могут влиять на уровень влажности в помещении. Они эстетически украсят любой интерьер и наполнят комнату приятным ароматом.

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Издавна в народе говорили, что цветы даже способны приносить в дом определенную энергетику. Какие растения притягивают изобилие, богатство и защищают от несчастий, рассказало издание Porady Interia

Крассула (толстолист, толстянка)

Крассула (другие названия – толстолист или толстянка) известна как дерево счастья или "денежное дерево". Этот суккулентный и вечнозеленый многолетник родом из Южной Африки. В естественных условиях крассула вырастает до 4 метров в высоту. Выращенные в домашних условиях растения достигают максимум одного метра. Крассула не любит чрезмерного полива, поэтому не стоит поливать ее слишком часто. Растению нужно тепло и и солнечный свет.

Предрассудок о счастливой энергетике растения, вероятно, возник благодаря блестящим, мясистым и овальным листьям, немного напоминающим монетки. Дерево счастья считается идеальным подарком для всех людей, начинающих новый жизненный этап.

Камелия

Камелия – чрезвычайно требовательное растение, которое нуждается в регулярном поливе, подкормке и пересадке каждые 2-3 года.

Этот цветок – символ долголетия, страсти и любви. Издавна камелию расценивали как признание в скрытых чувствах. По примете, подарить камелию девушке – значит признаться, что она является олицетворением идеала. Есть версия, что камелия в доме будет защищать семью от эмоциональных всплесков и поможет лучше справляться со стрессом. Считается, что цветок может эффективно очищать пространство от накопленной отрицательной энергии, создавая спокойную, теплую и гармоничную атмосферу.

Бамбук (драцена Сандера)

Согласно философии фэн-шуй, бамбук приносит счастье благодаря сочетанию стихии дерева и стихии воды. Драцена Сандера происходит из южной Азии, хотя встречается также в Африке, особенно в Конго и Камеруне.

Растение образует причудливую спираль, которая в Китае отождествляется с богатством, энергией, порядком и гармонией в доме.

Фикус Бенджамина

Неприхотливый фикус Бенджамина – одно из самых популярных комнатных растений. По поверьям, он приносит в дом положительную энергетику и радость. Присутствие растения в комнате помогает поддерживать гармонию в доме, предотвращая несчастья и неприятности. Это отличный выбор для людей, которые имеют нехватку жизненной энергии.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие комнатные растения нельзя держать на кухне.

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