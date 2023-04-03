Какие породы кошек самые умные: могут научиться выполнять команды

Интеллект кошки не так просто измерить, как собачий, ведь независимые от природы создания плохо поддаются дресуре. Но специалисты говорят, что некоторые породы могут прекрасно понимать тон человека и реагировать на него, а иногда даже выполнять команды. Также кошачий интеллект выражается в том, насколько пушистики способны адаптироваться к новым условиям и взаимодействовать с новыми людьми и другими животными.

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Издание Omlet назвало 7 пород, которые отвечают этим критериям лучше всего. При этом врожденный характер у всех этих пород очень разный и выбрать себе друга среди них можно с любыми качествами.

Абиссинская кошка

Эта порода отличается уверенностью в себе, абиссинские кошки точно будут чувствовать себя хозяевами в вашем доме. Их считают умными за любовь к общению с людьми и другими животными – вплоть до попугаев. Любые игры, заставляющие их придумывать способы решения различных задач, делают абиссинов только счастливее.

Сиамская кошка

Сиамцы, наверное, самые умные из всех котов. Их любознательный характер заставляет их исследовать каждый уголок дома. Они лучше других поддаются дрессировке и многие владельцы голубоглазых красавцев могут похвастаться тем, что их любимцы умеют выполнять трюки.

Бенгальская кошка

Эти дружелюбные кошки в восторге от общения с людьми. Болтливость – одна из главных особенностей породы. Если некому "отвечать" на фразы и вопросы, бенгал будет "разговаривать" сам с себой. Эти кошки любят прыгать и карабкаться на высоты, исследуя свое окружение. О них часто говорят, что они любят воду и умеют приносить хозяину брошенные им игрушки.

Бирманская кошка

Бирманцев часто описывают, как кошек с собачьим характером за любовь к общению и умение быстро учиться. Это очень общительные кошки, которые лучше всего чувствуют себя в компании, когда получают много внимания. Они хорошо взаимодействуют с детьми и собаками.

Корниш-рекс

Любознательность – отличительная черта этой породы. Корниш-рекс с радостью исследует каждый сантиметр вашего дома, причем даже в высоту. Им очень нравится играть в игры и общаться с людьми. Причем эти малыши не стесняются даже специально требовать к себе внимания.

Саванна

Представители этой породы очень активны – сказывается близкое родство с дикими сервалами. Они нуждаются в длительных играх и даже прогулках на поводке, во время которых будут пристально исследовать все пространство вокруг. Саванны обожают, когда их уму дают пищу.

Скоттиш-фолд

Шотландские вислоухие любят игрушки, над которыми надо изрядно подумать – это могут быть дразнилки и даже головоломки. Им нравится общаться со своими владельцами, и они обожают внимание. Поэтому сами призывают людей к играм.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах кошек, которые легко уживаются с собаками.

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