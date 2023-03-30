Какие породы кошек самые опасные: подойдут только храбрецам

Домашние коты – существа в целом не агрессивные. За проявления агрессии мы часто воспринимаем чрезмерную игривость и активные проявления охотничьих инстинктов животного – пушистик может неожиданно напасть на ноги, начать царапаться или кусаться. Такое поведение является нормой для кота. Однако знать, какие породы подвержены подобным проявлениям, все же стоит, если вы планируете завести мурлыку.

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Издание Pet Keen собрало список пород, наиболее подверженных проявлениям своей хищной натуры. Они могут вступить с вами в конкуренцию за территорию или неосторожно играть.

Сиамская кошка

Сиамские кошки известны как одни из самых агрессивных и территориальных. Если у вас есть другие животные, важно понимать, что сиамские кошки очень ревнивы и им нужно много времени, чтобы привыкнуть к ним. Сиамские кошки очень требовательны, поэтому если они чувствуют, что не получают достаточного внимания от хозяев, они могут требовать ее силой.

Сфинкс

Сфинксы – очень активные кошки, которым требуется много времени для игр. Это сочетается у них с высоким уровнем интеллекта. С одной стороны, вы можете воспользоваться этим, чтобы научить их приносить мяч или подобным забавам. С другой – от скуки они могут начать играть в хищные игры с вами. Потому либо достаточным образом развлекайте сфинкса, либо смиритесь с его темпераментом.

Бомбейская кошка

Это бесстрашные и атлетические создания, перенявшие немало черт от своих диких предков. Поэтому во время игр они могут проявлять большую силу. К счастью, эти коты некрупны, ведь при таком умении вложить всю мощь в один удар лапой они могли бы наносить хозяевам ощутимые травмы. Подобно сиамской кошке и сфинксу, бомбейская кошка требует значительного внимания, а при ее нехватке может вести себя агрессивно.

Бенгальская кошка

Эту породу получили от скрещивания с дикой бенгальской кошкой. Дикий нрав ей в наследство и достался. Только четвертое поколение можно назвать полноценно одомашненным. Впрочем, даже у них могут развиться поведенческие проблемы, такие как мечение территории или крайняя агрессия во время игр. Бенгалы требуют больше упражнений и внимания, чем средняя кошка. Поэтому, если вы ищете тихого и удобного компаньона, эта порода точно не для вас.

Шотландская вислоухая

Эта порода известна своей доброжелательностью, что делает ее отличным выбором для семей с детьми и другими животными. Но шотландцы способны проявлять и большую дерзость, если не уделять им достаточно внимания. Если оставлять такого кота надолго одного, он может начать вести себя агрессивно и неосторожно играть со своими людьми.

Пиксибоб

Очень общительная и уверенная в себе порода известна своей склонностью к вокализациям. И это не обычное мяуканье. Пиксибобы рычат и щебечут со своими людьми, что незнакомый с породой человек может принять за проявление агрессии. Из-за генетической связи с рысями эти коты имеют крупные размеры и сильное тело. Если они дерутся, то будут бросаться всем своим весом, что может оттолкнуть людей от этой замечательной породы.

Египетский мау

Эти создания изящны снаружи, а еще уравновешены, умны и послушны – практически как собаки в кошачьем теле. Египетские мау кроткие и дружелюбные, они также поддаются дрессировке. Но обратная сторона их высокого интеллекта – склонность бросаться на ноги и другие части тела, когда им скучно.

Американская жестошерстная кошка

Эта порода – идеальный компромисс между ласковой кошкой, не очень требовательной, но при этом очень активной, хотя и в определенных рамках, за которые она не выходит. Эти кошки хорошо умеют развлекать себя самостоятельно, но если их оставить одних слишком надолго, они могут начать со скуки разрушать вашу мебель а также проявлять агрессию в играх с людьми.

Корат

Это редкая порода, которая стоит немалых денег, и может иметь генетические отклонения, если покупать животное у непроверенного заводчика. Если же с котом все хорошо, корат будет стремиться к постоянному человеческому вниманию и требовать играть с ним. Своего он будет добиваться силовыми методами дикого хищника, что может оказаться довольно неприятно.

Сингапурская кошка

Это миниатюрная порода, поэтому значительные повреждения нанести человеку она не сможет. Но это не значит, что сингапура не будет играть с вами, как настоящий дикий зверь. Эти кошки любят исследовать пространство и взбираться на все доступные высоты. Также со скуки они могут начать использовать вокализацию. Большинство пород кошек, как правило, теряют свою гиперактивную игривость, когда выходят из детства, но не сингапура.

Кимрик

Мускулистая порода среднего размера требует соответствующих развлечений. Хотя у кимриков нет хвоста, они имеют очень развитую заднюю часть тела, что делает их великолепными прыгунами. Их естественная сила в сочетании с активностью и любознательностью означает, что некоторые владельцы находят кимриков слишком сложными в содержании.

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