Какие породы кошек наиболее общительны: постоянно 'разговаривают'

Несмотря на то, что кошки в целом довольно тихие создания, некоторые породы могут радовать своих хозяев умением "разговаривать". Конечно, человеческими словами они не владеют, но могут отвечать мяуканьем на обращение и сами вокализовать, когда им что-то нужно от человека. Некоторых котолюбов эта привычка радует невероятно.

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Поэтому OBOZREVATEL собрал топ самых болтливых кошачьих пород. С ними человеку никогда не будет скучно.

Ориентал

Эти ушастые и носатые стройные красавцы умеют и любят отвечать на обращения, а еще мурлыкают, как трактор. Ориенталы любят внимание. Много внимания. И не стесняются его требовать.

Сиамская кошка

Кроме прекрасных голубых глаз, эта старинная порода может похвастаться высокой коммуникабельностью. Некоторые считают громкий голос и настойчивый тон сиамцев несколько неприятным, но на самом деле это проявление любви к человеку.

Сингапурская кошка

Несмотря на свои маленькие размеры, эти создания обладают громким и сильным голосом, который с удовольствием используют. Причем, похоже, им самим нравится себя слышать, так что вокализируют они действительно много.

Бенгальская кошка

Бенгалы, хоть и имеют "дикое" происхождение, все же являются весьма социализированной породой. Проявляется это, в частности, через болтливость. Голос у представителей породы громкий и не для всех приятный. К тому же они могут быть достаточно навязчивыми в своих попытках поговорить. Поэтому с маленьким бенгалом и его повадками нужно как следует познакомиться, прежде чем брать такого кота домой.

Мэйн-кун

Эти гиганты с выдающимся чувством собственного достоинства не станут разговаривать с кем попало. Они общаются только с теми людьми, которые для них действительно дороги и важны. Но если уж вам удалось стать интересным для мэйн-куна собеседником, вы будете поражены диапазоном его интонаций.

Бурманская кошка

Представители этой породы обожают все формы общения – от физического контакта до "разговора". Они сами приходят к своим людям и начинают к ним "обращаться". Это сигнал оставить все и подарить бурме немножко своего тепла.

Японский бобтейл

Если бы коты умели петь, японские бобтейлы были бы лучшими в этом деле. Владельцы отмечают у них приятный тон голоса с широким диапазоном интонаций, которым они с радостью используют для общения.

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