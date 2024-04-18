Какие опасные клещи водятся в Украине: как выглядят и как 'охотятся' на людей

В отличие от змей, которых в Украине нет смертельно ядовитых, наиболее опасные клещи на нашей территории встречаются довольно часто. Это так называемые иксодовые клещи – членистоногие переносчики опасных инфекций.

Укус иксодового клеща может обернуться для человека болезнью Лайма (клещевой боррелиоз) или клещевым энцефалитом. Всего в мире существует 762 вида иксодовых клещей, из них более 30 водятся в Украине. OBOZ.UA рассказывает, как их распознать.

Характерным признаком иксодовых клещей является способность их тела сильно растягиваться, особенно у самок. Это позволяет этим паразитам, которые питаются теплой кровью людей, животных и птиц, питаться редко (иногда всего один раз за взрослую жизнь), но в больших количествах. Напившийся крови клещ может иметь в длину до 2 сантиметров. Эта особенность больше выражена у самок, ведь они покрыты нерастяжимым хитиновым щитком только наполовину, так что могут растягиваться от выпитой крови очень сильно. Тело самцов хитин покрывает полностью. На теле можно насчитать восемь лапок.

Голова иксодового клеща устроена таким образом, чтобы он мог надежно прикрепляться к коже хозяина. На хоботке членистоногого имеется длинный сплющенный вырост – гипостом. На нем можно разглядеть хелицеры – острые устремленные к заду зубцы. С помощью своего хитро построенного ротового аппарата клещ прокалывает кожу хозяина и, введя в ранку гипостом, упирается в нее хелицерами. Они настолько крепко цепляются за кожу, что при неправильной технике извлечения голова клеща легко отрывается и остается в теле его жертвы. При этом вредитель может без труда оставаться на коже до месяца времени.

Когда клещ кусает свою жертву, он со слюной выпускает в ранку анестетик. Кроме того, эта слюна застывает вокруг хоботка, что тоже помогает вредителю надежно закрепиться. Заметить момент укуса клеща практически невозможно из-за этого.

Самкам иксодовых клещей кровь нужна для размножения. Напившись, это создание может отложить до 20 000 яиц и спрятать их в трещинах почвы, подстилке и других незаметных местах. В таких условиях яйца могут хорошо переносить даже очень неблагоприятные условия – хоть длинную холодную зиму, хоть бурный пожар. Такая необычайная плодовитость нужна клещам для выживания, ведь до взрослой стадии из одной кладки доживают только единицы.

За свою жизнь искодовый клещ проходит 4 стадии развития: яйцо, личинка, нимфа и имаго (взрослый организм). Чтобы дорасти до зрелости, ему нужно сменить трех хозяев. Так личинка, вылупившись из яйца, ищет мелкое позвоночное животное – грызуна или ежа. Развившись после линьки в нимфу она уже пытается встретиться с теплокровным побольше – лисой, куницей, зайцем, волком, барсуком и т.д. А вот взрослому клещу нужен большой хозяин – человек, собака или кот.

Активными иксодовые клещи становятся с наступлением первого тепла. Уже при температуре 4-5 градусов они начинают искать себе хозяина. Период наибольшей активности у них происходит при 10-25 градусах. А вот в жару, когда сухо и солнечно они снова делаются малоактивными.

Иксодовые клещи – создания не очень склонные к самостоятельным странствиям. Они не двигаются в поисках хозяина, а сидят на траве в ожидании встречи. Поэтому подцепить их можно только там, где есть для этого условия. Это местность, покрытая травой и невысокими кустами. Клещи сидят на верхушках травы и кончиках ветвей и почти никогда не забираются на высоту более 1 метра. Именно поэтому важно защищать во время прогулок нижнюю половину тела.

Клещ цепляется за одежду или шерсть своей жертве и замирает. Пока человек или животное активно двигается, он ждет, а когда останавливается – начинает медленно двигаться по направлению снизу вверх. Вредитель ищет тонкий участок кожи, к которой легче всего присосаться. Поэтому осмотр тела после прогулки в лесу или парке нужно начинать с ног и постепенно двигаться к голове.

Если вы нашли на себе клеща, не торопитесь вырывать его или топить в спирте или масле. Почувствовав опасность смерти, он начнет выпускать в вашу кровь больше слюны, которая может быть заражена возбудителями опасных болезней. Лучше приобретите специальное устройство для удаления клещей в зоомагазине или аптеке. Оно имеет вид согнутой вилки с двумя зубцами. Эти зубцы подсуньте под тело клеща, аккуратно раскачивайте его, а затем начните выкручивать вредителя в любом направлении. В скором времени он должен выйти весь вместе с головой. Если действовать аккуратно, по такому же алгоритму можно вытащить клеща и пальцами. Главное – не оторвать ему при этом голову. Если это произошло, ее тоже нужно вынуть с помощью простерилизованной иглы.

Ранку, к которой крепился клещ, обязательно обрабатывают анестетиком. После чего нужно на несколько недель начать внимательно следить за своим состоянием – вести дневник самочувствия, ежедневно измерять температуру. Если появятся слабость, сонливость, повысится температура тела, нужно немедленно обратиться к врачу. Инкубационный период болезней, которые разносят клещи, длится от нескольких суток до 45 дней. Но обычно первые симптомы появляются в течение одной-двух недель.

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