Как отличить ужа от гадюки: как выглядят ядовитые змеи. Фото

Теплое время года – пора, когда мы любим выбираться на природу, а значит и встретить где-нибудь в поле или лесу змею. Обычно эти пресмыкающиеся не атакуют людей первыми, а стараются сбежать, но все же на случай укуса важно знать: с ядовитым видом вы столкнулись или нет.

Из ядовитых змей в Украине живут только несколько видов гадюк. Их укус, хоть и опасен, но, как правило, не смертелен. OBOZ.UA узнавал, как отличить опасную гадюку от обычного ужа, который вас вряд ли обидит.

Присмотритесь к голове

У опасной гадюки и голова выглядит опасно – имеет заостренную треугольную форму. Также эта ее часть покрыта мелкими щитками. В то время как у ужа голова более округлая, а щитки на ней большие. А еще за ушами у него можно заметить главное отличие – цветовые пятна. Они могут быть желтыми или ярко-оранжевыми. Во всяком случае, если вы увидели эти пятна, не переживайте – перед вами мирное создание, которое вскоре отползет куда подальше само. Однако у водяных ужей таких пятен нет, хотя они тоже вполне безопасны.

Если вы сможете разглядеть еще и глаза змеи (что далеко не факт), то помните, зрачок гадюки имеет удлиненную вертикальную форму. А у уже зрачки круглые, почти как у человека.

Обратите внимание на форму тела

Если вы видите перед собой "стройную" змею с длинным хвостом без четкого перехода между ним и туловищем, не пугайтесь – это уж. Гадюки обычно толще, а сужение к хвосту у них происходит резко. Поэтому ядовитая змея может выглядеть как обрубленная.

И на цвет змеи

На спине у большинства гадюк можно разглядеть узор в виде зигзагообразной линии, в то время как уж – почти полностью черный. Но существуют также черные гадюки – это тоже стоит иметь в виду. Равно как и то, что водяные ужи окрашены пятнами, которые располагаются в шахматном порядке. Поэтому их можно ошибочно принять за гадюку. Но присмотритесь повнимательнее – если это отдельные пятнышки, а не сплошной рисунок, то вы видите перед собой все же ужа.

Что делать, если змею трудно разглядеть

Если вы заметили какое-нибудь подозрительное движение в траве, не пытайтесь ее поскорее раздвинуть, чтобы присмотреться, кто это к вам ползет. Сначала замрите на несколько секунд и подумайте, как обойти место, где может быть змея. И начинайте медленно, без резких движений передвигаться по выбранному маршруту. Гадюка тоже не заинтересована в том, чтобы первой нападать на вас. Поэтому, если вы ее обойдете, она тоже с радостью отползет туда, где ей будет спокойнее. Ужи, как правило, меньше боятся людей, но и на руки к вам проситься не станут и могут укусить, если вы будете настаивать.

Гуляя в местности, где водятся змеи, возьмите с собой палку или трость. Аккуратно отодвигайте им перед собой траву, чтобы увидеть пресмыкающееся до того, как вы на него наступите. Оказавшись на виду, оно, вероятно, само сбежит от вас, а вы продолжите свою прогулку.

Если змея вас все же укусила

Не тратьте время на то, чтобы поймать обидчицу – сразу отправляйтесь на поиски медицинской помощи. Даже укус неядовитого ужа может вызвать такие неприятные симптомы, как отек, головные боли, тошнота и рвота, лихорадка и даже нарушение зрения. Нападение гадюки имеет еще более неприятные последствия, хотя смертью заканчивается редко. Но после встречи с ней без обращения к врачу не обойтись, ведь пострадавшему понадобится противоядие.

Если медицинская помощь далеко, постарайтесь обеспечить пострадавшему максимальное спокойствие – чем меньше он будет двигаться, тем лучше. Давайте человеку пить много воды. Укус змеи вызывает интоксикацию и вода нужна для выведения токсинов. Обработайте рану на коже антисептиком и обязательно снимите с пораженной конечности все, что на нее надето – если она начнет сильно отекать, ничто не должно ее сжимать. Если есть возможность, приложите к укушенным местам лед.

Что точно нельзя делать после укуса змеи

Ни в коем случае не пытайтесь высосать из раны яд. Это может привести к тому, что вы наглотаетесь зараженной крови и пострадавших будет уже двое. Также не накладывайте жгут или турникет и не прижигайте рану – в этом просто нет нужды. Не давайте пострадавшему человеку алкоголь – в его теле уже и так достаточно токсинов, не делайте ситуацию только хуже. Зато можно дать 1-2 таблетки от аллергии, если они у вас есть с собой.

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