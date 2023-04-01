Урожай будет ранним и очень большим: чем подкормить огурцы для мгновенного роста

Уже в начале мая, а в южных регионах Украины – в конце апреля огородники начинают высаживать огурцы в открытую почву. Полезные и вкусные огурцы богаты витаминами А, РР, Е, Н и содержат кальций, железо натрий, каротин, хлорофилл, магний, фруктозу и глюкозу.

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Огурцы оказывают антитоксическое, болеутоляющее и даже жаропонижающее действие. Они помогают избавиться от отеков, полезны для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Так что следует, не упуская возможностей, вырастить на грядке или в теплице чрезвычайно полезный овощ. Чем подкормить огурцы, чтобы урожай был ранним и очень большим, разбирался OBOZREVATEL.

Опытные огородники говорят, что огурцы очень прихотливы и капризны, поэтому в любой момент могут остановиться в росте. К примеру, резкие перепады температур плохо влияют на развитие растения.

Если вовремя не принять "меры спасения" вместо вкусных и насыщенных плодов можно получить огурцы с водянистой консистенцией и горьким вкусом. Эксперты рекомендуют подкармливать огурцы специальной настойкой, которая мгновенно ускорит рост.

Необходимые ингредиенты:

теплая вода

литровая банка

сахар – 1 столовая ложка

сухие дрожжи – 1 столовая ложка

Теперь приступаем к приготовлению дрожжевой настойки. В емкость с теплой водой насыпаем 1 столовую ложку дрожжей. Тщательно перемешиваем, пока дрожжи полностью не растворятся. Затем добавляем 1 столовую ложку сахара и снова мешаем.

Сразу использовать такой раствор нельзя, нужно чтобы он хорошо настоялся. Потому поставьте банку в темном месте примерно на 2 часа. Обратите внимание на то, что раствор должен настаиваться при комнатной, не слишком низкой температуре.

Выждав несколько часов, разводим дрожжевую настойку в емкости с 5 литрами теплой воды.

Поливать огурцы настойкой следует осторожно, разбавляя его водой в пропорции 1:10. К примеру, 1 л раствора на 10 л воды.

Чтобы подкормить каждый куст нужно взять 0,5 л настойки и поливать им корни. Эксперты советуют добавить еще по 1 столовой ложке золы. Насыпаем пепел под куст и тщательно перемешиваем его с землей.

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