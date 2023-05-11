Какие насекомые в доме прочат богатство: приметы

Насекомые в доме – не всегда приятные гости. Они могут вызвать отвращение или страх. Увидев на потолке большого паука, многие спешат как можно скорее от него избавиться. Но наши предки говорили, что убивать насекомых в доме нельзя.

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По поверьям, появление паука, осы или божьей коровки в доме может быть определенным предупреждением. Детальнее о народных приметах, связанных с насекомыми – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если в комнату залетела оса

Оса в комнате – хороший знак. Суеверные люди верят, что осы являются символом богатства, добра и благополучия. Наши предки говорили, что осы чувствуют хороших людей и никогда не залетят в дом с плохой энергетикой.

Муравей в доме

Конечно, если вашу кухню заполонило нашествие муравьев – от них следует избавиться с помощью профессиональных методов. Но увидеть одного муравья в комнате – очень хорошая примета. Издавна говорили, что муравьи защищают от "злого глаза" и привлекают в дом благополучие.

Божья коровка



Милый жучок, залетевший сквозь открытое окно – тоже хороший знак. Божью коровку считают символом благополучия и мира. По поверьям, она не залетит в дом, где живут злые люди. Если вы увидите в квартире это насекомое – новые начинания будут успешными, а все запланированное воплотится в жизнь. Если божья коровка медленно переползает через порог – скоро придут радостные новости или произойдет приятное событие.

Жук с панцирем зеленого или изумрудного цвета

Если в дом залетел жук с панцирем зеленого или изумрудного цвета – пугаться не стоит. Его также издавна считали хорошим вестником. Это означает, что семья вскоре получит важные известия.

Колорадский жук в доме

А вот колорадский жук в комнате – не такая уж хорошая примета. Она предвещает проблемы с финансами. Не следует тратить слишком много средств или давать их взаймы.

Если появилась моль

Моль – неприятное насекомое. Наши предки ее также недолюбливали. Говорили, что моль несет с собой бедность и финансовые потери.

Пауки

Пауки, в общем-то, также не несут негативного смысла для суеверных людей. В народе есть следующие приметы:

увидеть паука на одежде – к прибыли

заметить, как на паутинке спускается маленький паучок – к радостному известию.

Бабочка залетела в комнату

Бабочек в народе связывали с потусторонним миром. Говорили, что нельзя убивать бабочку, иначе в дом придет беда. Его нужно осторожно поймать и выпустить.

Также OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя вытирать стол рукой.

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